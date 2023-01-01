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Mötley Crüe

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Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE



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Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось 28 февраля в Estadio San Marcos, Лима, Перу, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

0:00 - Intro: Requiem in D minor, K. 626
5:09 - Intro: Breaking News Report
7:32 - Wild Side
13:17 - Shout At The Devil Version 97'
17:19 - Too Fast For Love
21:48 - Don't Go Away Mad (Just Go Away)
26:34 - Saints Of Los Angeles
30:15 - Live Wire
35:14 - Looks That Kill
39:52 - The Dirt (Est. 1981)
43:51 - Nikki Sixx greets the audience
46:46 - John 5 guitar solo
Medley:
49:29 - Rock And Roll, Part 2
50:10 - Smokin' In The Boys Room
51:21 - Helter Skelter
52:26 - Anarchy In The U.K.
54:21 - Blitzkrieg Bop
56:26 - Tommy Lee greets the audience and play the piano
59:34 - Home Sweet Home
1:03:16 - T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)
1:04:09 - Dr. Feelgood
1:10:38 - Same Ol' Situation (S.O.S.)
1:15:38 - Girls, Girls, Girls
1:20:57 - Primal Scream
1:26:52 - Kickstart My Heart
1:32:28 - (End)




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