Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE



Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось 28 февраля в Estadio San Marcos, Лима, Перу, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



0:00 - Intro: Requiem in D minor, K. 626

5:09 - Intro: Breaking News Report

7:32 - Wild Side

13:17 - Shout At The Devil Version 97'

17:19 - Too Fast For Love

21:48 - Don't Go Away Mad (Just Go Away)

26:34 - Saints Of Los Angeles

30:15 - Live Wire

35:14 - Looks That Kill

39:52 - The Dirt (Est. 1981)

43:51 - Nikki Sixx greets the audience

46:46 - John 5 guitar solo

Medley:

49:29 - Rock And Roll, Part 2

50:10 - Smokin' In The Boys Room

51:21 - Helter Skelter

52:26 - Anarchy In The U.K.

54:21 - Blitzkrieg Bop

56:26 - Tommy Lee greets the audience and play the piano

59:34 - Home Sweet Home

1:03:16 - T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)

1:04:09 - Dr. Feelgood

1:10:38 - Same Ol' Situation (S.O.S.)

1:15:38 - Girls, Girls, Girls

1:20:57 - Primal Scream

1:26:52 - Kickstart My Heart

1:32:28 - (End)







