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Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов



По сообщению Billboard, на "The Stadium Tour" MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD было продано 1,3 миллиона билетов и сборы составили $173.5 миллиона долларов. Самыми успешными стали выступления в Бостоне, где продали 64,000 билетов и собрали $9.3 миллиона. Еще четыре шоу принесли по шесть миллионов — в Шарлотте, Северной Каролине, Денвере, Колорадо, Глейндейле, Аризона и Инглвуде, Калифорния. Средние сборы составили 4.96 миллиона долларов.







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