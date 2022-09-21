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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Mötley Crüe

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21 сен 2022 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов

14 сен 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год

4 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

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21 авг 2022 : 		 Фанат упал с верхнего яруса на концерте MÖTLEY CRÜE

20 авг 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

8 авг 2022 : 		 Обновленное видео MÖTLEY CRÜE

28 июл 2022 : 		 Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем

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8 июл 2022 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра

4 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах

30 июн 2022 : 		 TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE

27 июн 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о туре

20 июн 2022 : 		 TOMMY LEE смог три песни

20 июн 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла

17 июн 2022 : 		 TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE

6 июн 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»

16 май 2022 : 		 Переиздания MÖTLEY CRÜE выйдут летом

12 май 2022 : 		 PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE

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25 апр 2022 : 		 Кофе от MÖTLEY CRÜE

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Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов



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По сообщению Billboard, на "The Stadium Tour" MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD было продано 1,3 миллиона билетов и сборы составили $173.5 миллиона долларов. Самыми успешными стали выступления в Бостоне, где продали 64,000 билетов и собрали $9.3 миллиона. Еще четыре шоу принесли по шесть миллионов — в Шарлотте, Северной Каролине, Денвере, Колорадо, Глейндейле, Аризона и Инглвуде, Калифорния. Средние сборы составили 4.96 миллиона долларов.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 сен 2022
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smolet18-02-44
Рад за них. Но ни одна из них меня не цепляет

просмотров: 193

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