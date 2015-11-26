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Mötley Crüe

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Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»



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В рамках недавнего интервью басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx ответил на вопрос о том, будут ли концерты группы вне "The Stadium Tour" с DEF LEPPARD:

«Я знаю, что в следующем году мы отправимся в турне, которое продлится с 19 июня по сентябрь. А потом наступит зима, а мы в Америке, так что играть больше негде — разве что мы можем поехать в другие страны, где сейчас лето, весна или осень. Но что будет с COVID? Так что сейчас я не знаю. Я знаю, что происходит в Америке. Я не знаю, что происходит в Европе или Южной Америке, Мексике, Австралии или Новой Зеландии».

Что касается того, существует ли вероятность выпуска нового студийного альбома MÖTLEY CRÜE, Sixx ответил следующее:

«Я бы с удовольствием снова записал музыку с ребятами. Я бы хотел стать по-настоящему простым, по-настоящему сырым и по-настоящему непристойным. И это то, что меня вдохновляет сейчас, будь то новая группа или то, что я слушаю, к примеру простота "Black Dog", ты слушаешь её и думаешь: "Мужик..."

Некоторые вещи, которые выходят сейчас, настолько хороши, но они также настолько перепродюсированы. Я не чувствую подобного, если слушаю старый рок, у [BLACK] SABBATH был такой же звук ударных, как у [LED] ZEPPELIN, такой же звук ударных, как у AEROSMITH, такой же звук гитары — у них у всех одинаковый звук гитары. Меня беспокоит, что так много вещей звучит одинаково, но при этом они очень хороши — действительно качественные хуки, действительно агрессивные, по-настоящему захватывающие. И когда я слышу какие-то молодые группы — например, люди часто вспоминают о GRETA VAN FLEET. Что всем в ней понравилось, так это то, что она была простой, сырой и страстной на их первом EP. То же самое с THE STRUTS и подобными им группами. В них была какая-то невинность. И я думаю, что сейчас столько технологий, что мы можем стать жертвами стремления сделать всё идеально. А я бы хотел создавать, возможно, несовершенную музыку».

NIKKI SIXX



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