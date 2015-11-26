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Mötley Crüe

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31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER

1 апр 2020 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»

31 мар 2020 : 		 TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»

26 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»

19 мар 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»

17 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе

3 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»

28 фев 2020 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

3 фев 2020 : 		 На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов

17 янв 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Vince пашет как лошадь!»

11 янв 2020 : 		 TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS добавились к туру MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD

8 янв 2020 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»



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Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx рассказал о том, как проводит время с семьей:

«Осели с женой и дочерью в #Вайоминге, проводя много времени на реках, в парках, походах, на озёрах и т. д. Естественно, мы в масках, когда находимся рядом с людьми, но я чувствую себя здесь намного безопаснее, чем в Кали (где наблюдается серьёзный рос заболевших), но с таким количеством туристов, приезжающих, чтобы насладиться свежим воздухом в Вайоминге, мы наблюдаем рост и здесь.

Мы всегда особенно защищали нашу семью (иногда людям было трудно понять, кто хотел видеть Ruby, но ей скоро исполнится только 1 год), и это тоже расстраивает нас, но никто не хочет ни заболеть ни умереть. У меня было сложное прошлое, и я не хочу испытывать всё это дерьмо.

Сейчас очень неоднозначные моменты, связанные с вирусом. Запутанные сообщения от наших лидеров и даже от департамента здравоохранения. У меня такое чувство, будто я балансирую на лезвии бритвы. Даже когда вокруг нас столько красоты, в моём животе возникает ноющее предчувствие неминуемой гибели. Когда это закончится? Или закончится ли?

Я ужасно скучаю по своим старшим детям, которые вернулись в Калифорнию и занимаются своей жизнью, так как они стали взрослыми. Мы не одни (я знаю, что вы тоже это чувствуете), но мы скучаем по нашим друзьям и родственникам.

Я молюсь о более здравом управлении и вакцине в ближайшем будущем. Вдыхаю свежий воздух вокруг нас и стараюсь сосредоточиться на простых вещах, таких как катание на качелях с моей дочерью.

Я с нетерпением жду, когда вернусь на сцену и увижу тысячи улыбающихся лиц, поющих нам в ответ.

Пожалуйста, будьте осторожны».

MГ–TLEY CRГњE



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