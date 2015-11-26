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Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx рассказал о том, как проводит время с семьей:



«Осели с женой и дочерью в #Вайоминге, проводя много времени на реках, в парках, походах, на озёрах и т. д. Естественно, мы в масках, когда находимся рядом с людьми, но я чувствую себя здесь намного безопаснее, чем в Кали (где наблюдается серьёзный рос заболевших), но с таким количеством туристов, приезжающих, чтобы насладиться свежим воздухом в Вайоминге, мы наблюдаем рост и здесь.



Мы всегда особенно защищали нашу семью (иногда людям было трудно понять, кто хотел видеть Ruby, но ей скоро исполнится только 1 год), и это тоже расстраивает нас, но никто не хочет ни заболеть ни умереть. У меня было сложное прошлое, и я не хочу испытывать всё это дерьмо.



Сейчас очень неоднозначные моменты, связанные с вирусом. Запутанные сообщения от наших лидеров и даже от департамента здравоохранения. У меня такое чувство, будто я балансирую на лезвии бритвы. Даже когда вокруг нас столько красоты, в моём животе возникает ноющее предчувствие неминуемой гибели. Когда это закончится? Или закончится ли?



Я ужасно скучаю по своим старшим детям, которые вернулись в Калифорнию и занимаются своей жизнью, так как они стали взрослыми. Мы не одни (я знаю, что вы тоже это чувствуете), но мы скучаем по нашим друзьям и родственникам.



Я молюсь о более здравом управлении и вакцине в ближайшем будущем. Вдыхаю свежий воздух вокруг нас и стараюсь сосредоточиться на простых вещах, таких как катание на качелях с моей дочерью.



Я с нетерпением жду, когда вернусь на сцену и увижу тысячи улыбающихся лиц, поющих нам в ответ.



Пожалуйста, будьте осторожны».







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