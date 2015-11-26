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Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»



В рамках беседы с Forbes басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx, 19 лет сохраняющий трезвый образ жизни, ответил на вопрос о том, когда он впервые осознал прелесть жизни без алкоголя:



«Я знаю, что фэнам не доставит удовольствия факт моего признания в том, что мне на самом деле наплевать на то, чтобы быть участником группы. Это действительно не моя жизненная цель. Быть в группе — это весело. И для меня это просто способ выразить себя. Но я также рисую, пишу стихи, рассказы, книги.



Я не определяю себя по такому понятию, как "рок-звезда", которое, кстати, фальшивка. Нет такого понятия как "рок-звезда". Я определяю себя по тому, как обо мне будут помнить после смерти.



Никто не будет слушать MOTLEY CRÜE и говорить: "Этот парень изменил положение вещей". Может быть, они скажут: "Этот парень собрал десятки миллионов долларов для людей и помог открыть организации для поп-культуры, для законодательства, для поступления в школы, чтобы стереть различия, и всё такое". И поэтому я уехал из Лос-Анджелеса, этой грёбаной выгребной ямы нарциссизма. Мне нужно было выбраться оттуда и переехать в Вайоминг, где у меня сотни акров земли и я просто думаю о том, что я хочу делать, потому что если я собираюсь с кем-то поговорить, я хочу поговорить с кем-то о чём-то важном. Я не хочу говорить о том, что мы делали в самолете в 1987 году. Это пришло и ушло. Что мы на самом деле здесь делаем? Именно это я и делаю».







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