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Mötley Crüe

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|||| 8 дек 2021

Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?



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Nikki Sixx в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, кто лучший музыкант в MÖTLEY CRÜE:

«Они все чертовски хороши. Tommy [Lee] — монстр на барабанах. Mick [Mars] — один из моих любимых гитаристов. А у Vince'a [Neil'a] есть то, чего нет ни у кого другого. Разве не это вы ищете — парней, которые не похожи ни на кого другого? Я не великий музыкант. Например, если я буду играть в течение шести месяцев, то всё будет хорошо. Но если бы я был басистом другого типа, это бы нивелировало звучание группы.

MÖTLEY CRÜE — интересная группа, потому что если убрать одного участника, это полностью изменит звучание. Мы все играли вопреки друг другу. Очень часто Vince говорил мне, что ему не нравится, что я вставляю в песню так много слов. Возьмите "Shout At The Devil" — отличный пример. Но это было потому, что в подростковом возрасте я рос среди авторов бит-поколения, и я впадал в такое ритмическое безумие. И из-за того, как пел Vince, именно это сделало его звучание выдающимся. Его голос был похож на пушку Гатлинга: бап-бап-бап. Помню, когда мы вчетвером впервые играли вместе, мы исполняли "Live Wire". Я повернулся, чтобы настроить свой басовый усилитель, и мы с Tommy переглянулись: "Что-то в этом есть"».

Who Is The Best Musician In MГ–TLEY CRГњE?



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