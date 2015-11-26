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Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»



В рамках недавней беседы барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee ответил на вопрос о том, как бы он прокомментировал слова Nikki про то, что если бы группу ввели в Зал Славы, то тот «скорее всего, отказался бы»:



«Ну Nikki я немного понимаю, ведь там целый ряд людей, с наличием которых там он не согласен, и да — я тоже с некоторыми не согласен. И, похоже, таких добавилось. Я понимаю его разочарование этим. Но в итоге лично для меня было охренеть как нехреново почётно там оказаться. Потому что есть целая подборка людей, которые заслуживают там находиться. Я бы не стал на них забивать, смекаете? (Смеётся)».













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