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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Mötley Crüe

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6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

3 ноя 2023 : 		 Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»

2 ноя 2023 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES

31 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»

29 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
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|||| 6 ноя 2023

Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE



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Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось третьего ноября на K-Arena, Yokohama, Japan, доступно для просмотра ниже:

"Wild Side"
"Shout At The Devil"
"Too Fast For Love"
"Don't Go Away Mad (Just Go Away)"
"Live Wire"
"Looks That Kill"
"The Dirt (Est. 1981)"
- guitar solo - 
"Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop / Fight For Your Right"
"Home Sweet Home"
"Dr. Feelgood"
"Same Ol' Situation (S.O.S.)"
"Girls, Girls, Girls"
"Primal Scream"
"Kickstart My Heart"

MГ–TLEY CRГњE Live In Yokohama: Night 1 - Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming




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6 ноя 2023
L
LU---
вОТ КАК ТАК?
Гитарист хороший,а соло Гавно :-)
7 ноя 2023
Red One
LU---, не на своём месте

просмотров: 378

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