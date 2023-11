6 ноя 2023



Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE



Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось третьего ноября на K-Arena, Yokohama, Japan, доступно для просмотра ниже:



"Wild Side"

"Shout At The Devil"

"Too Fast For Love"

"Don't Go Away Mad (Just Go Away)"

"Live Wire"

"Looks That Kill"

"The Dirt (Est. 1981)"

- guitar solo -

"Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop / Fight For Your Right"

"Home Sweet Home"

"Dr. Feelgood"

"Same Ol' Situation (S.O.S.)"

"Girls, Girls, Girls"

"Primal Scream"

"Kickstart My Heart"







