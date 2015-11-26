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Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»



В рамках одного из прошлогодних интервью для "Hunger Hunt Feast" вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil обсудил интерес публики к стадионному туру, который планировался на лето прошлого года:



«Очень приятные ощущения от того, что столько людей хотят нас вновь увидеть. Потому что мы буквально развалились пять лет назад — сказали что всё, это была хорошая история, в рамках которой было много весёлого, но с неё хватит. Так что я продолжал играть с моей сольной группой, а потом пришёл COVID, и мы больше года сидим на попе ровно, ведь всё везде закрылось. У меня не было такой паузы между выступлениями с шестнадцати лет!»













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