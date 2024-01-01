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Новая песня MÖTLEY CRÜE уже скоро



Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 на красной дорожке Metal Hall Of Fame сообщил, что уже совсем скоро состоится выход новой песни группы. "Все круто, я очень доволен и с нетерпением жду когда же!"







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