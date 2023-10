сегодня



Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE



BMG сообщили о планах выпуска юбилейной версии альбома MÖTLEY CRÜE "Year Of The Devil", который будет доступен в следующих вариантах: Super Deluxe Box Set, Picture Disc, Red/Black Vinyl (Walmart),Ghostly Orange Vinyl (Urban Outfitters),Blood Filled Vinyl (Newbury Comics),LP Replica CD, Lenticular CD (Walmart). Видео с текстом к “In The Beginning"/"Shout At The Devil” доступно ниже.



Deluxe Limited Edition Box Set:



* Original Album Remastered on Orange/Yellow Splatter LP

* "Shout At The Demos & Rarities" Red/White Splatter LP

* "Shout At The Devil" CD

* "Shout At The Devil" Cassette

* "Looks That Kill" White 7"

* "Too Young To Fall In Love" Orange 7"

* Devil Board w/Metal Planchette

* Metal Pentagram 7" Adapter

* Pentagram Felt Bag

* Devil Candle Holder (candle not included)

* Band Member Tarot Cards

* 12" x 12" Pentagram Séance Board

* Two 12" x 12" Shout At The Devil Blood Album Cover Litho Art Prints



Album track listing:



01. In The Beginning

02. Shout At The Devil

03. Looks That Kill

04. Bastard

05. God Bless The Children Of The Beast

06. Helter Skelter

07. Red Hot

08. Too Young To Fall In Love

09. Knock ‘Em Dead, Kid

10. Ten Seconds To Love

11. Danger



"Shout At The Demos & Rarities" track listing:



01. Shout At The Devil (Demo)

02. Looks That Kill (Demo)

03. Knock ‘Em Dead, Kid (Demo)

04. Too Young To Fall In Love (Demo)

05. Hotter Than Hell (Demo for "Louder Than Hell")

06. I Will Survive (Demo)

07. Black Widow (Demo)







