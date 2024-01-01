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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 117
*Йе в BURZUM 39
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Mötley Crüe

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22 янв 2024 : 		 Виртуальный музей MÖTLEY CRÜE

19 янв 2024 : 		 Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж

12 янв 2024 : 		 JOHN 5: «NIKKI SIXX пишет замечательную музыку!»

20 дек 2023 : 		 TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE

19 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»

14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году

10 ноя 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

3 ноя 2023 : 		 Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»

2 ноя 2023 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES

31 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»

29 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE
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Виртуальный музей MÖTLEY CRÜE



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В день 43-летия группы, MÖTLEY CRÜE с радостью открывают виртуальные двери самого нашумевшего в мире музея Crüeseum, который позволяет посетителям заглянуть в более чем 40-летнюю историю культовой рок-группы. В этом живом, наполненном жизнью виртуальном музее, разработанном в партнерстве с Definitive Authentic/Inveniem, представлены памятные вещи, начиная от сценической одежды, фотографий, инструментов, заканчивая сувенирами и многими другими сокровищами - многие из которых никогда не были представлены публике. Личные архивы группы откроются для поклонников тремя различными коллекциями: "Shout At The Devil", посвященная легендарному дебютному альбому CRÜE; "On With The Show", посвященная жизни MÖTLEY в дороге; и "Home Sweet Home - Los Angeles", непристойное любовное письмо городу, который их породил. Crüeseum постоянно расширяется и будет пополняться эксклюзивными предметами и многим другим - поклонникам группы рекомендуется заглядывать сюда почаще.

MÖTLEY CRÜE сотрудничают с Definitive Authentic, чтобы собрать, сохранить и оживить обширную коллекцию, представленную в Crüeseum. Чтобы получить доступ к Crüeseum и приобрести предметы из частных коллекций группы, посетите сайт www.Crueseum.com.

MÖTLEY CRÜE также рады сообщить, что по многочисленным просьбам фанатов они возвращают свой легендарный фан-клуб 1980-х годов S.I.N. Club. S.I.N. Club предоставит фанатам возможность первыми получать эксклюзивный доступ к билетам и другие привилегии. Более подробную информацию можно найти на сайте www.Crueseum.com.






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