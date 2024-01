Виртуальный музей MÖTLEY CRÜE

сегодня



В день 43-летия группы, MÖTLEY CRÜE с радостью открывают виртуальные двери самого нашумевшего в мире музея Crüeseum, который позволяет посетителям заглянуть в более чем 40-летнюю историю культовой рок-группы. В этом живом, наполненном жизнью виртуальном музее, разработанном в партнерстве с Definitive Authentic/Inveniem, представлены памятные вещи, начиная от сценической одежды, фотографий, инструментов, заканчивая сувенирами и многими другими сокровищами - многие из которых никогда не были представлены публике. Личные архивы группы откроются для поклонников тремя различными коллекциями: "Shout At The Devil", посвященная легендарному дебютному альбому CRÜE; "On With The Show", посвященная жизни MÖTLEY в дороге; и "Home Sweet Home - Los Angeles", непристойное любовное письмо городу, который их породил. Crüeseum постоянно расширяется и будет пополняться эксклюзивными предметами и многим другим - поклонникам группы рекомендуется заглядывать сюда почаще.



MÖTLEY CRÜE сотрудничают с Definitive Authentic, чтобы собрать, сохранить и оживить обширную коллекцию, представленную в Crüeseum. Чтобы получить доступ к Crüeseum и приобрести предметы из частных коллекций группы, посетите сайт www.Crueseum.com.



MÖTLEY CRÜE также рады сообщить, что по многочисленным просьбам фанатов они возвращают свой легендарный фан-клуб 1980-х годов S.I.N. Club. S.I.N. Club предоставит фанатам возможность первыми получать эксклюзивный доступ к билетам и другие привилегии. Более подробную информацию можно найти на сайте www.Crueseum.com.











