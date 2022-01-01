Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



20 июн 2022 : 		 TOMMY LEE смог три песни

20 июн 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла

17 июн 2022 : 		 TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE

6 июн 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»

16 май 2022 : 		 Переиздания MÖTLEY CRÜE выйдут летом

12 май 2022 : 		 PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 май 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут репетиции на следующей неделе

2 май 2022 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года

1 май 2022 : 		 JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE

25 апр 2022 : 		 Кофе от MÖTLEY CRÜE

15 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе

8 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a

16 фев 2022 : 		 Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

14 фев 2022 : 		 EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил

27 янв 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого

10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOMMY LEE смог три песни



zoom
TOMMY LEE смог отыграть три песни на концерте 18 июня Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, а потом был заменен на Tommy Clufetos:

01. Wild Side
02. Shout At The Devil
03. Too Fast For Love
04. Don't Go Away Mad (Just Go Away) (Tommy Lee replaced on drums by Tommy Clufetos)
05. Saints Of Los Angeles
06. Live Wire
07. Looks That Kill
08. The Dirt (Est. 1981) (Machine Gun Kelly on tape)
09. Medley: Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / White Punks On Dope / Helter Skelter / Anarchy In The U.K.
10. Home Sweet Home (Tommy Lee temporarily returns to play piano)
11. Dr. Feelgood
12. Same Ol' Situation (S.O.S.)
13. Girls, Girls, Girls
14. Primal Scream
15. Kickstart My Heart

@MrTommyLand has not вЂњquitвЂќ the tour. HeвЂ™s still out there. HereвЂ™s proof. Miami he played 3 songs and home sweet home. For broken ribs - he did great. Great show! #stadiumtour#motleycrue@MotleyCruepic.twitter.com/LbTGuQuwOh






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 236

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом