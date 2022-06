сегодня



TOMMY LEE смог три песни



TOMMY LEE смог отыграть три песни на концерте 18 июня Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, а потом был заменен на Tommy Clufetos:



01. Wild Side

02. Shout At The Devil

03. Too Fast For Love

04. Don't Go Away Mad (Just Go Away) (Tommy Lee replaced on drums by Tommy Clufetos)

05. Saints Of Los Angeles

06. Live Wire

07. Looks That Kill

08. The Dirt (Est. 1981) (Machine Gun Kelly on tape)

09. Medley: Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / White Punks On Dope / Helter Skelter / Anarchy In The U.K.

10. Home Sweet Home (Tommy Lee temporarily returns to play piano)

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13. Girls, Girls, Girls

14. Primal Scream

15. Kickstart My Heart









#motleycrue @MotleyCrue pic.twitter.com/LbTGuQuwOh @MrTommyLand has not “quit” the tour. He’s still out there. Here’s proof. Miami he played 3 songs and home sweet home. For broken ribs - he did great. Great show! #stadiumtour





