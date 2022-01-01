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*Почему EXODUS не стали популярными? 38
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 18
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
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Mötley Crüe

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25 авг 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят расширить график выступлений

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Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»



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Rick Allen в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие впечатления у него остались от тура с MÖTLEY CRÜE:

«С такими ребятами здорово гастролировать. Мы думали, что с ними покончено. Потом мы попросили их поехать с нами, и не потребовалось особых уговоров, чтобы заставить их вернуться в тур. Сейчас это просто фантастика, потому что теперь мы видим, что дружба между Nikki [Sixx, бас] и Tommy [Lee, барабаны] вернулась на прежний уровень. На протяжении многих лет они просто недолюбливали друг друга, и я думаю, что теперь, оценив ситуацию и вспомнив все то хорошее, что они сделали, они осознали, что их наследие осталось невредимым. Так что это здорово — гастролировать с этими парнями!»




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