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Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»



Rick Allen в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие впечатления у него остались от тура с MÖTLEY CRÜE:



«С такими ребятами здорово гастролировать. Мы думали, что с ними покончено. Потом мы попросили их поехать с нами, и не потребовалось особых уговоров, чтобы заставить их вернуться в тур. Сейчас это просто фантастика, потому что теперь мы видим, что дружба между Nikki [Sixx, бас] и Tommy [Lee, барабаны] вернулась на прежний уровень. На протяжении многих лет они просто недолюбливали друг друга, и я думаю, что теперь, оценив ситуацию и вспомнив все то хорошее, что они сделали, они осознали, что их наследие осталось невредимым. Так что это здорово — гастролировать с этими парнями!»







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