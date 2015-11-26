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Mötley Crüe

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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»



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В рамках недавнего разговора с "Rock This With Allison Hagendorf" барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee сказал, что именно тур с OZZY в 1984 году запустил карьеру группы:

«Когда OZZY взял нас на разогрев, нам впервые выпал шанс играть перед 18–20-тысячной аудиторией каждый вечер. И мы оказались классной новой группой со взрывным звучанием. По сути это и дало огромной толчок для старта нашей карьеры. Мы были из серии: "Что вообще творится-то, безумие какое-то!" И мы тусили, было просто дико. И я искренне верю в то, что именно этот тур "Bark At The Moon" был отправной точкой — мы как раз выпустили "Shout At The Devil" — и всё сложилось. Так что я невероятно благодарен OZZY за это, потому что он реально запустил нас в те ещё сраные высоты!»

TOMMY LEE Credits 1984 Tour With OZZY OSBOURNE With Catapulting MГ–TLEY CRГњE



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

egoriy05


13 апр 2021, 16:40		Чёт Мик совсем сдал... Держись!

Санчез


13 апр 2021, 17:19		egoriy05, Жалко его, да, крутой мужик


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