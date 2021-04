сегодня



Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»



В рамках недавнего разговора с "Rock This With Allison Hagendorf" барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee сказал, что именно тур с OZZY в 1984 году запустил карьеру группы:



«Когда OZZY взял нас на разогрев, нам впервые выпал шанс играть перед 18–20-тысячной аудиторией каждый вечер. И мы оказались классной новой группой со взрывным звучанием. По сути это и дало огромной толчок для старта нашей карьеры. Мы были из серии: "Что вообще творится-то, безумие какое-то!" И мы тусили, было просто дико. И я искренне верю в то, что именно этот тур "Bark At The Moon" был отправной точкой — мы как раз выпустили "Shout At The Devil" — и всё сложилось. Так что я невероятно благодарен OZZY за это, потому что он реально запустил нас в те ещё сраные высоты!»







+2 -0



( 2 ) просмотров: 472