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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
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Mötley Crüe

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VINCE NEIL: «Я сразу согласился вернуть на сцену MÖTLEY CRÜE»



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В рамках интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", у Vince'a Neil'a спросили, какое отношение у него было к идее проведения стадионного тура MÖTLEY CRÜE:

«Мы просидели — сколько? — лет пять и ничего не делали. Я постоянно выступал со своей сольной группой, но я подумал, что это будет весело. Я согласился. Они сказали: "Мы собираемся вместе и выступаем на стадионах". И я подумал: "Окей, это звучит довольно круто". Благодаря "Stadium Tour" мы получили доступ к большему количеству людей, так что это было очень круто!»




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