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PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE



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PHIL COLLEN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, переживает ли он относительно физической формы вокалиста MÖTLEY CRÜE:

«Нет. Я постоянно на связи с [басистом CRÜE] Nikki Sixx'ом. Мы друзья. А с Vince'ом я знаком целую вечность. Он будет частью нашей команды. Я смотрю на всё это... Мы хотим провести этот тур по всему миру — в Европе, Австралии, Японии, по всей Южной Америке, поэтому очень важно, чтобы все были частью команды. И мы полны решимости. Я и Joe — вообще-то все ребята — мы общаемся по телефону, и примерно через неделю начинаем репетировать.

Так что нет. Я думаю, что MÖTLEY CRÜE будут частью этой команды, как и группы поддержки POISON и Joan Jett. Мы все будем единым целым.

Самое замечательное, что когда ты едешь в турне с KISS, всё дело в шоу; дело не в том, чтобы пытаться возвыситься над кем-то или сделать что-то подобное. Да, у вас может быть что-то вроде этого, но вы всё равно постоянно думаете о шоу, и вы хотите сделать его великолепным. Это отличный урок, который мы получили от KISS, и мы его используем.

Так что ещё раз: нет. Я не могу дождаться, когда мы выйдем на сцену. И надеюсь, Vince будет тренироваться. Мы пригласили тренера. Да, это будет очень круто!»




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