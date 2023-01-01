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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 18
*Не упусти кассету METALLICA! 12
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
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Mötley Crüe

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8 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»

4 фев 2023 : 		 Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE

13 дек 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»

24 ноя 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет

1 ноя 2022 : 		 Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE

31 окт 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе

28 окт 2022 : 		 JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE

27 окт 2022 : 		 Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE

23 окт 2022 : 		 JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?

23 окт 2022 : 		 Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE

7 окт 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

1 окт 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

23 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

22 сен 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Какой же классный у нас тур!»

22 сен 2022 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE сдал перед Nikki Sixx'ом назад

21 сен 2022 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов

14 сен 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год

4 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

31 авг 2022 : 		 TOMMY LEE достал сосиску

25 авг 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят расширить график выступлений

21 авг 2022 : 		 Фанат упал с верхнего яруса на концерте MÖTLEY CRÜE

20 авг 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

8 авг 2022 : 		 Обновленное видео MÖTLEY CRÜE

28 июл 2022 : 		 Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем

26 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу

8 июл 2022 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра
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Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»



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Кантри-рокер Cory Marks опубликовал следующее сообщение:

«Провёл субботу, тусуясь с одним из самых крутых, милых, добрых, приземлённых и потрясных засранцев на этой планете, которого мне повезло называть своим другом. Так много историй и очень много хохота, разговоров о музыке, оружии, самолётах, гитарах, барабанах, путешествиях, дорожных историях (у него они круче, чем у меня), здоровье, фитнесе, зомби, сексе, наркотиках и рок-н-ролле! Теперь я знаю гораздо больше о @motleycrue @slash @therollingstones @defleppard и единственном и неповторимом @ozzyosbourne. Если вам интересно, Ozzy действительно нюхал кучу муравьев...

@mr.mickmars СПАСИБО, что пригласил меня к себе и дал послушать свой новый проект, который звучит просто ОФИГИТЕЛЬНО. Мир рока ждёт нечто странное, особенное, великое и громкое. Сюрреалистично входить в твою студию и первым делом видеть золотую пластинку поверх кучи @marshallamps, сложенных вместе, с моим лицом и именем на ней, и я скоро пришлю тебе ещё парочку. Не удивляйтесь, если вы увидите Mars & Marks на других совместных песнях в будущем... Outlaws And Outsiders навсегда!»




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