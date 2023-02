сегодня



Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»



Кантри-рокер Cory Marks опубликовал следующее сообщение:



«Провёл субботу, тусуясь с одним из самых крутых, милых, добрых, приземлённых и потрясных засранцев на этой планете, которого мне повезло называть своим другом. Так много историй и очень много хохота, разговоров о музыке, оружии, самолётах, гитарах, барабанах, путешествиях, дорожных историях (у него они круче, чем у меня), здоровье, фитнесе, зомби, сексе, наркотиках и рок-н-ролле! Теперь я знаю гораздо больше о @motleycrue @slash @therollingstones @defleppard и единственном и неповторимом @ozzyosbourne. Если вам интересно, Ozzy действительно нюхал кучу муравьев...



@mr.mickmars СПАСИБО, что пригласил меня к себе и дал послушать свой новый проект, который звучит просто ОФИГИТЕЛЬНО. Мир рока ждёт нечто странное, особенное, великое и громкое. Сюрреалистично входить в твою студию и первым делом видеть золотую пластинку поверх кучи @marshallamps, сложенных вместе, с моим лицом и именем на ней, и я скоро пришлю тебе ещё парочку. Не удивляйтесь, если вы увидите Mars & Marks на других совместных песнях в будущем... Outlaws And Outsiders навсегда!»





