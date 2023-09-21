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Mötley Crüe

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Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»



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Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 в беседе с Detroit's WRIF обсудил то, как обстоят дела с новым материалом:

«Я не знаю, когда именно это произойдет [что-то будет выпущено], но во всем есть некий план. Все расписано и структурировано, и во всем есть "Мы сделаем это там-то и тогда-то", и бла-бла-бла. Итак, песни записаны, смикшированы, прошли мастеринг. И они очень хороши. Я не могу дождаться, когда они выйдут. Они настолько хороши. Я очень жду их выхода.

Кто знает, что будет в будущем? Я не знаю, выпустим ли мы просто синглы или альбом. Это зависит от них, так что я не знаю. Мы просто записываем и наблюдаем, что из этого получится. Но то, что мы записали, — это очень круто: тяжелые и мелодичные композиции, и все на них просто отрываются!»




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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21 сен 2023
Exceptional
После 89-ого ни одной приличной песни не написали.
  Dislike!1
21 сен 2023
olly71
Exceptional, не одна была на альбоме без Винса чё то там про хулиганов в названии .
21 сен 2023
Exceptional
olly71, уверен, найдутся те, кто скажет, что приличные песни они стали сочинять как раз после 89-ого. Я же, напротив, так не считаю. Я это к чему: альбом без Винса мне не показался интересным, он отвратителен, как и всё после него. И проблема не в вокале. Многие группы поломались в 90-ые, далеко не все смогли вернуться на рельсы.
21 сен 2023
O
Old Nothing
Exceptional, в 2000-м были неплохие треки.
21 сен 2023
HeliosHyperion
Просто добавьте вокал в песни Джона. Пека.
21 сен 2023
gravitgroove
Прошел мимо, схаркнул на витрину с надписью Motley Crue.
Like!2
21 сен 2023
ElectricRetard
В 2008 они сделали офигенный камбек и один из лучших своих альбомов, как по мне. Но сейчас это какое-то пинание сторчавшихся старых мешков уже.
Like!1
21 сен 2023
m
matthew3833
Зачем нужен Mötley Crüe, если есть Steel Panther?
Like!6
21 сен 2023
Nord61
matthew3833, +100. При всей стёбности текстов чуваки реально умеют в хуковые мелодии и соляки, и если вначале они воспринимались, как шутка, то последние три альбома очень даже неплохо себя чувствовали в чартах. Lower The Bar так и вовсе забрался аж в Топ-40 Биллборда, да и в Англии с остальной Европой парни находятся на вполне респектабельном уровне, крепкая фэнбаза имеется, и каждый участник (наверное, кроме нового басиста) уже по нескольку лямов долларов на счету сгоношил. Статус групп несопоставим, понятно, но по задору и драйву, Crue рядом с ними совсем как дом престарелых выглядят.
Like!1

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