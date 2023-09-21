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Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»



Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 в беседе с Detroit's WRIF обсудил то, как обстоят дела с новым материалом:



«Я не знаю, когда именно это произойдет [что-то будет выпущено], но во всем есть некий план. Все расписано и структурировано, и во всем есть "Мы сделаем это там-то и тогда-то", и бла-бла-бла. Итак, песни записаны, смикшированы, прошли мастеринг. И они очень хороши. Я не могу дождаться, когда они выйдут. Они настолько хороши. Я очень жду их выхода.



Кто знает, что будет в будущем? Я не знаю, выпустим ли мы просто синглы или альбом. Это зависит от них, так что я не знаю. Мы просто записываем и наблюдаем, что из этого получится. Но то, что мы записали, — это очень круто: тяжелые и мелодичные композиции, и все на них просто отрываются!»







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