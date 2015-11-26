Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 76
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 34
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE



*
zoom
*
* *
MÖTLEY CRÜE продолжают отмечать сорокалетие творческой деятельности и выпускают цифровой ремастированный вариант альбома Shout At The Devil". В оригинале диск был выпущен в сентябре 1983 года и достиг 17 позиции в чартах Billboard Top 200.

MГ–TLEY CRГњE



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 358

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом