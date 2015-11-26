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Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE



MÖTLEY CRÜE продолжают отмечать сорокалетие творческой деятельности и выпускают цифровой ремастированный вариант альбома Shout At The Devil". В оригинале диск был выпущен в сентябре 1983 года и достиг 17 позиции в чартах Billboard Top 200.







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