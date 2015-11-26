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NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали



NIKKI SIXX опубликовал в Инстаграм сообщение, в котором выразил радость от того факта, что MÖTLEY CRÜE не поехали ни в какой тур в этом году.













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