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Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES



John 5 в интервью "Appetite For Distortion" podcast ответил на вопрос о том, насколько вероятен тур MÖTLEY CRÜE и GUNS N' ROSES:



«Если бы вы спросили меня в реальном контексте, например, о гастролирующих группах и коллективах, которые я люблю, то на первом месте для меня была бы GUNS N' ROSES. И мы с Nikki [Sixx'ом, басистом MÖTLEY CRÜE] обсуждали данный аспект. Он спросил: "С кем бы ты хотел поехать в тур?" Нет, кто-то спрашивал нас, я забыл, кто это был. Кто-то спросил нас, и мы оба ответили: "GUNS N' ROSES". Просто потому, что мы идеально подходим друг другу. Мы их очень любим. И мы друзья. Я очень люблю этих ребят и дружу с ними уже очень долгое время. Я серьёзно, очень долго.



На самом первом концерте [GUNS N' ROSES], на который я попал, когда они только начинали, я помню, как после концерта — это было ещё до всяких встреч с поклонниками и всего прочего — они вышли и расселись... Я никогда этого не забуду. Это было очень странно. Они сидели в креслах, все вместе, и просто разговаривали с несколькими людьми. И я там был. Мы просто беседовали. И это было так давно, когда только вышло первое видео или что-то в этом роде. Но именно тогда я с ними и познакомился, и мы встретились. Потому что я делал татуировки в Sunset Strip Tattoo, и я всегда видел их, и я постоянно встречал их в Cathouse. Так что я знаю их очень давно. И я считаю, что это был бы замечательный, великолепный тур!»







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