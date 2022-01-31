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EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил



Eddie Vedder в рамках недавнего интервью The New York Times прошёлся по MÖTLEY CRÜE:



«Вы наверное знаете, но я работал в Сан Диего в клубе, помогал с оборудованием, и в итоге бывал на концертах, на которые так бы никогда не пошёл — ну, в частности, на группах, которые монополизировали MTV в конце 80-х. Металлисты — я пытаюсь быть милым — которых я презирал. "Girls, Girls, Girls" и MÖTLEY CRÜE: [####] Я ненавидел их. Я ненавидел прикиды у парней, прикиды у девок. Это было настолько тупо и пусто...



Появились GUNS N' ROSES, и хоть кто-то показал зубы. Но я вернусь и скажу, что в Сиэтле и альтернативной аудитории я ценил то, что девушки могли носить свои берцы и свитера, и их причёски выглядели как у Кэт Пауэр, а не как у Хизер Локлир — ничего против неё не имею. Они не продавали себя. Они могли иметь своё мнение, и их уважали. Я считаю, что это была перемена, которая сохранилась надолго. Это звучит так банально, но до этого были бюстье. Единственный человек, который носил бюстье в 90-х, которого я мог по достоинству оценить, был Перри Фаррелл».



Sixx ответил на это так:



«Сегодня мне было очень весело читать, как певец из PEARL JAM ненавидел @MotleyCrue. Учитывая, что они являются одной из самых скучных групп в истории, это своего рода комплимент, не так ли?»



В ответ на твиты фанатов Sixx сравнил вокальную технику Vedder'а с исполнением песен с «шариками во рту»:



«Помните, что были миллионы коричневоволосых групп для коричневоволосых фанатов... Давайте, поищите их. Вы без труда это сделаете по их занудным лицам».







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