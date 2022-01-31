Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 36
*Новое видео ARCH ENEMY 32
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



14 фев 2022 : 		 EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил

27 янв 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого

10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил



*
zoom
*
* *
Eddie Vedder в рамках недавнего интервью The New York Times прошёлся по MÖTLEY CRÜE:

«Вы наверное знаете, но я работал в Сан Диего в клубе, помогал с оборудованием, и в итоге бывал на концертах, на которые так бы никогда не пошёл — ну, в частности, на группах, которые монополизировали MTV в конце 80-х. Металлисты — я пытаюсь быть милым — которых я презирал. "Girls, Girls, Girls" и MÖTLEY CRÜE: [####] Я ненавидел их. Я ненавидел прикиды у парней, прикиды у девок. Это было настолько тупо и пусто...

Появились GUNS N' ROSES, и хоть кто-то показал зубы. Но я вернусь и скажу, что в Сиэтле и альтернативной аудитории я ценил то, что девушки могли носить свои берцы и свитера, и их причёски выглядели как у Кэт Пауэр, а не как у Хизер Локлир — ничего против неё не имею. Они не продавали себя. Они могли иметь своё мнение, и их уважали. Я считаю, что это была перемена, которая сохранилась надолго. Это звучит так банально, но до этого были бюстье. Единственный человек, который носил бюстье в 90-х, которого я мог по достоинству оценить, был Перри Фаррелл».

Sixx ответил на это так:

«Сегодня мне было очень весело читать, как певец из PEARL JAM ненавидел @MotleyCrue. Учитывая, что они являются одной из самых скучных групп в истории, это своего рода комплимент, не так ли?»

В ответ на твиты фанатов Sixx сравнил вокальную технику Vedder'а с исполнением песен с «шариками во рту»:

«Помните, что были миллионы коричневоволосых групп для коричневоволосых фанатов... Давайте, поищите их. Вы без труда это сделаете по их занудным лицам».

MГ–TLEY CRГњE



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 25 )

Tomahawk


14 фев 2022, 11:13		Скандал в доме престарелых

Svarg_1349


14 фев 2022, 12:22		Веддер наверное и понятия не имел, что он по итогу сыграет ключевую роль во всей этой движухе и всю эту мтвишную шоблу в леопардовых лосинах и модным макияжем разгонит раз и надолго, для этого им хватило дебютника.

Да начнется новый грандж срач. В тред призываются воины настоящего метала на кожаных байках.

Klawd Air


14 фев 2022, 12:31		А мне нравится манера (а это именно манера, не техника) пения Веддера. Классный певец. Со стороны Ссыкса глупо было по этому проходиться, если учесть, что он долгое время был басюком в группе в которой вокалист пел как будто регулярно за кулисами вдыхал гелий из шариков, что в итоге сыграло с ним злую шутку превратив его самого в шарик. P. S. Вокал Винса тоже люблю.😁

Svarg_1349, на крепких кожаных байках.

Ress


14 фев 2022, 12:45		>Учитывая, что они являются одной из самых скучных групп в истории
А ведь прав, лол.

>В тред призываются воины настоящего метала на кожаных байках.
Хэлфорд что ли?

Crane76


14 фев 2022, 12:59		хуже Pearl Jam только nickelback

IYDKMIGTHTKY13


14 фев 2022, 13:01		Странно, Веддер делится воспоминаниями о том, как ненавидел их давным-давно, Сикс же обижается на это сейчас. Ну и действительно, где причина упертости этих говнарей в отношении к гранжу - это гордыня, тупость или зависть? Они ж действительно изжили себя к тому времени, это слепому в Африке было видно.
Обе группы были хороши в свое время и в своем месте, но один мейнстрим меняется другим. Как Motley Crue стали ненужны после появления Pearl Jam, так и Pearl Jam, к сожалению, стали ненужны после появления, например, Korn.

Ress


14 фев 2022, 13:04		Pearl Jam так-то ещё после появления Нирваны и Алисы уже не были нужны)0

Tomahawk


14 фев 2022, 13:10		>Pearl Jam так-то ещё после появления Нирваны и Алисы уже не были нужны

Охуительные истории, особенно, на фоне того, что "Ten" продался лучше Неверминда.

Tomahawk


14 фев 2022, 13:25		Вообще, это жутко забавно, что я ни разу не встречал подобного снобизма и скулежа со стороны глэмеров, ни в 80-е, ни спустя 20 лет. Мы не тру-митол и попса? Похуй, лак для волос кончился, давайте уже контракт с Максфактор. Выглядим как бабы? Да заебись, чё, сделайте мне макияж как у той бабы с обложки Космополитан и достаньте её номер телефона. Немытые говнари с Сиэтла теснят в чартах? Наконец-то, а то мы уже чот так заебались)0)

gravitgroove


14 фев 2022, 13:29		Сикс жалкий как всегда. Бездарный, как композитор и автор, к тому же.
Если уж можно было троллить некоторых гранжеров, а именно тех же PJ, так это на основании, что они сами частично вышли из среды глэм металла, после двухкратной смены названия и замены вокалиста с мертвого на живого.

Klawd Air


14 фев 2022, 13:39		gravitgroove, +
Это не совсем к сабжу относится, но даже Pantera тоже из глэма прискакала. Глэм влиятельной подростковой темой был, да так и не повзрослел, как не повзрослели и многие его исполнители, а те, кто повзорслел, стали гранж и грув играть.:)

Svarg_1349


14 фев 2022, 13:45		Ну справедливости ради, Pearl Jam как однажды вышли на стадионы то с тех пор с их не покидали и до сих пор способны его собрать в соло практически в любой точке мира и это с учётом того факта, что поздние их альбомы первых строчек в чартах не занимают давным-давно. Это очень показательно. В то время как Motley Crue для того чтобы напомнить о себе пришлось снимать фильм и брать с собой в тур и без них прекрасно успешных Def Leppard, так как стадион сольно им точно не собрать.

"Вообще, это жутко забавно, что я ни разу не встречал подобного снобизма и скулежа со стороны глэмеров, ни в 80-е, ни спустя 20 лет"

Дружище, ты где был последние лет 20? Из ностальгирующих поющих лосин по гранджу не проехались только наверное мёртвые, которые эти девяностые не пережили. Земля им пухом.

Svarg_1349


14 фев 2022, 13:47		"Глэм влиятельной подростковой темой был, да так и не повзрослел, как не повзрослели и многие его исполнители"

+100500

Crane76


14 фев 2022, 15:13		"Глэм влиятельной подростковой темой был, да так и не повзрослел, как не повзрослели и многие его исполнители"

Меняем глэм на любой трумитол и ничего не меняется)

Stumme_worte


14 фев 2022, 15:23		Чет история Мотли с "подростковой темой" не очень ассоциируется, а вот гранж... Как раз подросткам начала 90-х очень вкатывал) teen spirit, все дела) подросткам как раз хотелось хмурого бунта, а не развеселого угара в лосинах)

Tomahawk


14 фев 2022, 15:44		>Из ностальгирующих поющих лосин по гранджу не проехались только наверное мёртвые

Ну не знай, лично у меня другие данные. Смотрел фильм VH1 99-00 гг. выпуска про глэмеров на пенсии. Кто-то там даже в офисе сидел, кто-то коровок на ферме разводил (Линч из Dokken, вроде), и на вопрос про гранж никто негатива не высказал.

Kliops144


14 фев 2022, 15:50		PJ отличная, но очень своеобразная группа, а Веддер - один из лучших певцов и сегодня.

Stumme_worte


14 фев 2022, 16:05		Вот да, как к вокалисту, к Веддеру придираться это смешно.

Svarg_1349


14 фев 2022, 17:10		У него вчера кстати вышел сольник. Первый сольник за 11 лет, список гостей ничем не устает списку на новом альбоме Оззи.

jesus666


14 фев 2022, 17:55		Eddie Vedder мегаохуительный вокалист,а motly crue и прочые пидары говно!!!Ten VS Yield навсегда в моем сердце🤟😂

jesus666


14 фев 2022, 18:19		Дебаться к Едди как к вокалисту,всеравно что доебаться к Кристиано Рональдо как к футболисту…

WahrandPhain


14 фев 2022, 18:37		Перл Джэм охуительная группа, мотли крю - педовочная блевотина.

DJ Galin


14 фев 2022, 18:58		pj реально скучные до невозможности

Klawd Air


14 фев 2022, 21:30		jesus666, истину говоришь. Один кавер на "Love, Reign O'er Me" в исполнении Pearl Jam чего стоит, не говоря уже о исполнении песен собственного сочинения. Там всё тоже, более чем замечательно. Но претензии к Эдди, как к певцу, понятны. Никки просто что-то ответить надо было, а мозгов на большее не хватило, вот и пёрднул в вечность хернёй какой-то.

Мотли, кстати, тоже ничёшные ребята. Раньше (как раз будучи подростком) убивался по ним и другим глэмарям из 80-х, но сейчас понимаешь, что это так, башкотряска забавная, не более того. Хотя, они и сами себя так всегда позиционировали. Only rock'n'roll but I like it и все дела.

Klawd Air


14 фев 2022, 21:33		DJ Galin, есть у них множество спокойных, меланхоличных песен, но есть и забойные. Скучной группой это их не делает. Живьём они вообще неплохо так просраться и молодым дать могут.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2125

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом