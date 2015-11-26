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Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»



В рамках MÖTLEY CRÜE беседы в Твиттере и после замечаний Nikki Sixx'a о том, что его имя редко упоминается в списке важных басистов в мире, один из поклонников напрямую спросил его о том, кого он считает самым недооценённым басистом в мире.



«Себя», — ответил Nikki.







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