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Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5



В рамках недавней беседы с Planet Rock Nikki Sixx рассказал, почему именно JOHN 5 заменил Mick'a в MÖTLEY CRÜE:



«Я давно дружу с John'ом, и я всегда шутил: "Пока ты 5, мне хорошо быть Sixx'ом". Ну, знаете, глупые шутки про лучших приятелей.



Мы с этим парнем либо тусовались друг у друга дома, либо сочиняли песни... Он играет (на гитаре) целыми днями. Так что он приходит сюда, берёт одну из моих гитар или приносит свою, и мы просто сидим, играем и говорим о 1970-х и о том, какими замечательными были LYNYRD SKYNYRD и "Scooby Doo".



Моя жена рассказала, что когда Mick сказал нам, что уходит из группы, я ответил, что разговаривал с Tommy [Lee, барабанщиком CRÜE] и Vince'ом [Neil'ом, вокалистом CRÜE], и все считают, что John отлично подойдёт, но я ещё не звонил ему, потому что нужно было убедиться, что мы всё делаем правильно. Моя жена сказала: "Это здорово". "Что ты имеешь в виду?". Она говорит: "Ты выйдешь на сцену и будешь разговаривать по телефону с ним". И тут говорят: "Ты должен идти на сцену!", а он бы сказал: "Хорошо, перезвони мне через полтора часа".



Так что мы всегда болтаем и джемуем, и дружба у нас просто замечательная. Он и Tommy очень близки. Он нравится Vince'у. Он просто отличный парень и отличный музыкант, и он даёт нам прекрасную возможность, так сказать, сработаться втроём. Он просто отличный гитарист».



Сравнивая нынешнюю музыкальность CRÜE с той, что была, когда в группе ещё был Mick, Nikki добавил:



«В этом нет ничего плохого для любого другого музыканта, с которым ты играешь, просто когда ты играешь с новыми музыкантами, ты играешь по-другому. Мы всё ещё играем те же песни, которые люди хотят услышать, но это как будто заново вдохновляет тебя. И я уверен, что то же самое произошло бы, если бы у них появился новый басист. Они скажут: "Ого, он играет по-другому". Так что речь никогда не идёт о том, что кто-то был плох.



Сейчас хорошее время для MÖTLEY CRÜE, и это в какой-то степени вдохновило нас на творчество. Мы любим нашу историю, мы очень гордимся всем, что мы сделали. Мы всегда поддерживали Mick'а, независимо от того, через что Mick проходил. Мы просто рады тому, в каком положении мы сейчас находимся».



Относительно недавно поданного иска он сказал:



«Если участник группы говорит вам, что не может гастролировать по состоянию здоровья, у вас есть два варианта. Вы можете уйти как группа [после] 42 лет работы. Или можно посмотреть друг на друга и сказать: "Мы уже закончили?!" Мы на самом деле достигли пика, и мы понимаем проблемы со здоровьем [Mick'a].



Мы желаем ему всего наилучшего и знаем, что сейчас он немного растерян и введён в заблуждение своими доверенными лицами. Но мы должны оставаться сосредоточенными на том, почему мы существуем».







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