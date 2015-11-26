сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE продал дом



По сообщению The Sacramento Bee, басист MÖTLEY CRÜE продал дом в Westlake Village, California за $5.18 долларов. 62-летний рокер купил этот дом в 2014 за 4.125 миллиона.







</div>





+0 -0



просмотров: 193

