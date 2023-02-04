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*PANTERA отменили и в Австрии 26
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Mötley Crüe

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4 фев 2023 : 		 Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE

13 дек 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»

24 ноя 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет

1 ноя 2022 : 		 Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE

31 окт 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе

28 окт 2022 : 		 JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE

27 окт 2022 : 		 Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE

23 окт 2022 : 		 JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?

23 окт 2022 : 		 Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE

7 окт 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

1 окт 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

23 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

22 сен 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Какой же классный у нас тур!»

22 сен 2022 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE сдал перед Nikki Sixx'ом назад

21 сен 2022 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов

14 сен 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год

4 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

31 авг 2022 : 		 TOMMY LEE достал сосиску

25 авг 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят расширить график выступлений

21 авг 2022 : 		 Фанат упал с верхнего яруса на концерте MÖTLEY CRÜE

20 авг 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

8 авг 2022 : 		 Обновленное видео MÖTLEY CRÜE

28 июл 2022 : 		 Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем

26 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу

8 июл 2022 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра

4 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах
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Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE



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John 5 опубликовал первое промо-фото нового состава MÖTLEY CRÜE.




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4 фев 2023
T
Termofucker
Винс Нил схуднул? Неужто опять на коксе?

просмотров: 673

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