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MÖTLEY CRÜE хотят арбитража



MÖTLEY CRÜE подали новые юридические документы с просьбой к судье направить спор группы с гитаристом-основателем Mick'ом Mars'ом в арбитраж, где, по мнению адвокатов группы, ему самое место.



В заявлении адвокаты утверждают, что на протяжении многих лет было создано несколько различных организаций для ведения различных аспектов деятельности группы, включая гастроли и звукозапись, и эти соглашения содержат обязательные арбитражные пункты. Поэтому они утверждают, что все претензии, которые могут возникнуть между участниками группы, должны рассматриваться в частном арбитраже, а не выноситься на суд общественности. CRÜE также просят суд исключить несколько заявлений, сделанных в исковом заявлении от имени Mick'a, в частности, провокационные утверждения о его бывших коллегах, включающие заявления о злоупотреблении алкоголем и физическом насилии, которые они называют совершенно не относящимися к делу Mick'а. Они считают, что он включил их исключительно «в целях травли личностей».



В ответ на последнее заявление MÖTLEY CRÜE адвокат Mick'a, Эд Макферсон, сказал TMZ:



«Это ещё одна попытка хулиганов скрыть правду!»







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