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Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом



11 июня в честь сорокалетия с момента основания MÖTLEY CRÜE состоится релиз цифровой версии альбома 1987 года "Girls, Girls, Girls". Детали относительно физического варианта появятся позднее.







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