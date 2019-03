сегодня



Новые песни MÖTLEY CRÜE



"Ride With The Devil" и "Crash And Burn", две новые песни MÖTLEY CRÜE, доступны для прослушивания ниже. Они были записаны к саундтреку фильму "The Dirt", основанному на биографии команды.































