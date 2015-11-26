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Mötley Crüe

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22 мар 2019 : 		 Новые песни MÖTLEY CRÜE

19 мар 2019 : 		 MICK MARS: «Мой сольник будет жёстче MÖTLEY CRÜE»

16 мар 2019 : 		 Кавер-версия хита MADONNA от MÖTLEY CRÜE

11 мар 2019 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились»

26 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX о возможных концертах MÖTLEY CRÜE

20 фев 2019 : 		 Трейлер фильма о MÖTLEY CRÜE

20 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX о сцене KISS: «Наш хладный труп еще не остыл, а тут такое»

19 фев 2019 : 		 Тизер фильма о MÖTLEY CRÜE

8 фев 2019 : 		 MACHINE GUN KELLY в новом треке MÖTLEY CRÜE

9 янв 2019 : 		 Канадский фэн MÖTLEY CRÜE заявил, что песня группы побудила его превысить скорость

3 дек 2018 : 		 Фильм о MÖTLEY CRÜE выйдет весной

26 окт 2018 : 		 VINCE NEIL завершил запись двух песен MÖTLEY CRÜE

14 окт 2018 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрприз

17 сен 2018 : 		 Новые песни MÖTLEY CRÜE попадут в фильм

13 сен 2018 : 		 MÖTLEY CRÜE записывают четыре новые песни

6 сен 2018 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «После выхода сольника я потеряю некоторых фанатов»

4 апр 2018 : 		 Новый статуэтки MÖTLEY CRÜE выйдут летом

27 мар 2018 : 		 DAVID COSTABILE сыграет менеджера MÖTLEY CRÜE

7 мар 2018 : 		 REBEKAH GRAF сыграет в фильме о MÖTLEY CRÜE

2 мар 2018 : 		 Tony Cavalero подтвердил, что сыграет OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE

20 фев 2018 : 		 Фигурки MÖTLEY CRÜE выйдут весной

15 фев 2018 : 		 TONY CAVALERO может сыграть OZZY OSBOURNE в фильме о MÖTLEY CRÜE

23 янв 2018 : 		 Список актеров, которые сыграют музыкантов MÖTLEY CRÜE

10 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

14 авг 2017 : 		 NIKKI SIXX о переиздании MÖTLEY CRÜE
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Новые песни MÖTLEY CRÜE



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"Ride With The Devil" и "Crash And Burn", две новые песни MÖTLEY CRÜE, доступны для прослушивания ниже. Они были записаны к саундтреку фильму "The Dirt", основанному на биографии команды.



Listen To Two New MГ–TLEY CRГњE Songs,












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