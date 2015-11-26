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Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад



В рамках недавнего интервью с гитаристом DEF LEPPARD Vivian'ом Campbell'ом у него спросили, удивился ли он услышав о том, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад:



«Нет [смеётся]. Я к тому, что никто в этой индустрии никогда никуда не уходит. Я считаю, что это и есть то, что значит быть профессиональным музыкантом. Если вы атлет, вы однажды должны уйти, потому что в один прекрасный момент в карьере вы достигните момента, когда уже больше не сможете делать то, что делали раньше. Но музыканты... Я ощущаю, что играю и пою лучше, чем когда-либо до этого. В этом и прелесть быть музыкантом — ты можешь оттачивать свои навыки и с каждым годом становиться только лучше, это работает для DEF LEPPARD. Phil и я много говорили на этот счёт. Посмотрите на THE ROLLING STONES. Если вы будете держать себя в форме и оставаться актуальными, то можете этим заниматься. Пока вы можете стоять на ногах, вы можете это делать».







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