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Mötley Crüe

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11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER

1 апр 2020 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»

31 мар 2020 : 		 TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»

26 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»

19 мар 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»

17 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе

3 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»

28 фев 2020 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

3 фев 2020 : 		 На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов

17 янв 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Vince пашет как лошадь!»

11 янв 2020 : 		 TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS добавились к туру MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD

8 янв 2020 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

20 дек 2019 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON: 7 новых дат

19 дек 2019 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Кто-то из ребят занимается с тренером, кто-то — с диетологом»

18 дек 2019 : 		 Продажи на тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT ставят рекорды

17 дек 2019 : 		 MÖTLEY CRÜE стали одними из лидеров по запросам в Google
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Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад



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В рамках недавнего интервью с гитаристом DEF LEPPARD Vivian'ом Campbell'ом у него спросили, удивился ли он услышав о том, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад:

«Нет [смеётся]. Я к тому, что никто в этой индустрии никогда никуда не уходит. Я считаю, что это и есть то, что значит быть профессиональным музыкантом. Если вы атлет, вы однажды должны уйти, потому что в один прекрасный момент в карьере вы достигните момента, когда уже больше не сможете делать то, что делали раньше. Но музыканты... Я ощущаю, что играю и пою лучше, чем когда-либо до этого. В этом и прелесть быть музыкантом — ты можешь оттачивать свои навыки и с каждым годом становиться только лучше, это работает для DEF LEPPARD. Phil и я много говорили на этот счёт. Посмотрите на THE ROLLING STONES. Если вы будете держать себя в форме и оставаться актуальными, то можете этим заниматься. Пока вы можете стоять на ногах, вы можете это делать».

DEF LEPPARD



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