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*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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TOMMY LEE достал сосиску



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TOMMY LEE перед исполнением "Home Sweet Home" на концерте 27 августа всё-таки не удержался и показал аудитории свою сосиску — видео доступно ниже:

«Некоторые из вас, возможно, уже слышали об этом, но пару недель назад у нас был перерыв в туре, и я поехал на какой-то грёбаный остров в Бора-Бора и охренел, напился в стельку, нае$$$ся. Я, б$$$ь, перебрал, на$%й. И вот что случилось: я напился, сделал кучу фотографий своего поскрёбыша, выложил их в инсту. И они удалили их из инсты, а вы, ребята, хотите увидеть мою сосиску? Ребята, хотите увидеть моё дерьмишко? Да? Ладно, поехали. Давайте я покажу вам свою ё$$$ую сосиску. Готовы? Вот она!» — добавил он, вытаскивая из штанов живую таксу. [Такс иногда называют сосисочными собаками, потому что их длинные тела напоминают хот-доги].

Затем музыкант призвал зрителей-мужчин обнажиться, но никто не согласился.

«Наверное, парни немного стесняются, да, ребята?» — пошутил он.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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31 авг 2022
t
timekiller61
Ну наградила природа-мы рады за тебя,чел-но от этого ты круче не стал-по хрену-у какого-нибудь гастера или бомжа-хер-в 3 раза больше и колоритнее....
31 авг 2022
S
SS-ULTRA
Вот теперь я понял, о каком поскрёбыше тут говорили.
Он идиот?

просмотров: 1125

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