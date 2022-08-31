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TOMMY LEE достал сосиску



TOMMY LEE перед исполнением "Home Sweet Home" на концерте 27 августа всё-таки не удержался и показал аудитории свою сосиску — видео доступно ниже:



«Некоторые из вас, возможно, уже слышали об этом, но пару недель назад у нас был перерыв в туре, и я поехал на какой-то грёбаный остров в Бора-Бора и охренел, напился в стельку, нае$$$ся. Я, б$$$ь, перебрал, на$%й. И вот что случилось: я напился, сделал кучу фотографий своего поскрёбыша, выложил их в инсту. И они удалили их из инсты, а вы, ребята, хотите увидеть мою сосиску? Ребята, хотите увидеть моё дерьмишко? Да? Ладно, поехали. Давайте я покажу вам свою ё$$$ую сосиску. Готовы? Вот она!» — добавил он, вытаскивая из штанов живую таксу. [Такс иногда называют сосисочными собаками, потому что их длинные тела напоминают хот-доги].



Затем музыкант призвал зрителей-мужчин обнажиться, но никто не согласился.



«Наверное, парни немного стесняются, да, ребята?» — пошутил он.

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