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Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»



Phil Collen в рамках недавней беседы сообщил, что уже есть соглашение с MÖTLEY CRÜE о том, что летом следующего года они проедут с туром по Европе.







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