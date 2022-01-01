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*Клип EUROPE набрал миллиард 24
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Mötley Crüe

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6 июн 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»

16 май 2022 : 		 Переиздания MÖTLEY CRÜE выйдут летом

12 май 2022 : 		 PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 май 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут репетиции на следующей неделе

2 май 2022 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года

1 май 2022 : 		 JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE

25 апр 2022 : 		 Кофе от MÖTLEY CRÜE

15 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе

8 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a

16 фев 2022 : 		 Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

14 фев 2022 : 		 EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил

27 янв 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого

10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE
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Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»



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Phil Collen в рамках недавней беседы сообщил, что уже есть соглашение с MÖTLEY CRÜE о том, что летом следующего года они проедут с туром по Европе.




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