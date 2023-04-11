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K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении



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Гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing заявил, что сочувствует гитаристу MÖTLEY CRÜE Mick'y Mars'y его судебном споре с коллегами по группе по поводу продолжающегося тура последней.

Downing, который покинул JUDAS PRIEST в 2011 году, когда группа готовилась к началу прощального тура PRIEST, отметил сходство между своей ситуацией и борьбой Mars'a с товарищами по группе CRÜE в аудиосообщении. K. K. сказал:

«Я сочувствую Mick'y, потому что я прохожу через то же самое. И это довольно неприятно, если не сказать больше. После того как ты потратил целую жизнь на создание имени, репутации, популярности и ценности группы, в частности, бренда, для тебя должно быть в порядке вещей уйти на покой, особенно по болезни.

В моём случае в 2010 году мы готовились к заключительному мировому турне "Epitaph", которое должно было стать концом группы. И поскольку на меня оказывалось давление, чтобы я сочинил EP в поддержку этого тура, в котором я совершенно не собирался участвовать... Я определённо не хотел завершать свою карьеру с EP. Поэтому я махнул рукой и отправил заявление об уходе.

Имелся целый ряд обстоятельств, по которым я не поехал в последний тур. И одним из главных соображений было то, что мы начали беспокоиться о Rob'e [Halford'e, вокалисте PRIEST] и думали, что он собирается снова покинуть группу. Потому что в 2010 году, когда всё это происходило — планирование прощального тура и завершение работы группы — обоснованием было то, что Rob практически за 12 месяцев в 2010 году выпустил два студийных альбома со своей собственной группой и совершил мировое турне, включая Ozzfest. И мы вполне допускали, что Роб, имея собственного менеджера, снова пойдёт своим путём. И это была ещё одна важная причина. Я хотел упомянуть об этом, потому что на самом деле я покидал не группу, а просто решил не проводить прощальное, финальное турне группы, потому что мы все договорились об этом, и это должно было произойти. Так что, по сути, моим решением было просто не участвовать в последнем туре группы. Конечно, в то время я не знал, что группа будет существовать и дальше, вплоть до сегодняшнего дня. В противном случае все решения могли бы быть другими. Но, как я уже сказал, я сочувствую Mick'y, потому что обстоятельства у нас обоих, похоже, практически... идентичны».

Далее К. К. заявил, что Rob Halford, басист Ian Hill и гитарист Glenn Tipton совместным решением уволили его с поста директора в компании Judas Priest Music Limited, которая контролирует активы PRIEST:

«Они считают, что мои акции как акционера с 25 процентами компании не имеют стоимости, что совершенно нелепо. Я думаю, что Mick на самом деле говорил об этом [применительно к MÖTLEY CRÜE], и, похоже, что остальные ребята из его группы также пытаются это сделать... Даже книга [JUDAS PRIEST], посвящённая 50-летнему юбилею, которая очень хорошо иллюстрирована и содержит много фотографий из истории моей жизни, не приносит мне никакого дохода, впрочем, как и любая другая сувенирная продукция. И мне сказали, что компания не имеет никакой ценности».

Downing добавил, что хотел рассказать о своём опыте, чтобы предостеречь других музыкантов, которые однажды могут оказаться в подобной ситуации:

«Я говорю об этом, чтобы обезопасить других людей, которые могут оказаться в подобном положении, которые могут быть моими знакомыми или даже хорошими друзьями, и я бы не хотел, чтобы они оказались в таком же положении. Поэтому необходимо принять меры предосторожности, чтобы избежать даже мысли о судебном разбирательстве. Но что касается меня и Mick'a, похоже, это наш единственный путь».




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11 апр 2023
A
Aiming High
Зато Кей Кей выпустил альбом,рядом с которым поделки его бывшей,а теперь кавер-группы и рядом не стояли.С нетерпением жду новый грядущий альбом K.K.Priest.

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