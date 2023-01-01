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Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»



Nikki Sixx в Х:



«Я полагаю, что люди слишком переживают из-за ЗСРнР. Если вы попадете в него, то это круто, а если нет, то ничего страшного. Это не какой-то элитный клуб, который характеризует вас. Это просто награда. Никто из нас, надеюсь, не делает музыку только ради наград. Но идея джема с другими музыкантами на церемонии мне нравится!»

I think people get too worked up about the RRHF. If you get in thatвЂ™s cool and if not,itвЂ™s not a big deal. ItвЂ™s not some elite club that defines you. ItвЂ™s an award.None of us hopefully make music just for awards.I do like the idea of jamming with other musicians at the ceremony.













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