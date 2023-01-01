Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 12
*Гитарист THE SWEET заявил, что Ронни Джеймс Дио рассматривал... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 май 2023 : 		 BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»

24 май 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли европейский тур

15 май 2023 : 		 У MÖTLEY CRÜE есть новые песни

13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

4 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»

4 май 2023 : 		 Drum-cam от MÖTLEY CRÜE

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

27 апр 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5

26 апр 2023 : 		 PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE

22 апр 2023 : 		 Вокалист L.A. GUNS о MÖTLEY CRÜE: «Фанера им только на благо, представьте, как было бы без неё?»

19 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE

19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии

15 апр 2023 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»

12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE



zoom
MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE в рамках выступления на фестивале Hellfest и исполнил композицию "The Dirt (Est. 1981)" .




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 43

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом