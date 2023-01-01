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MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE



MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE в рамках выступления на фестивале Hellfest и исполнил композицию "The Dirt (Est. 1981)" .







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