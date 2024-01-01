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Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж



Адвокат Mick'a Mars'а в интервью Rolling Stone сообщил, что дело против MÖTLEY CRÜE будет рассмотрено в частном арбитраже в этом году. По словам адвоката, принятое во вторник (16 января) решение судьи о том, что MÖTLEY CRÜE слишком долго не предоставляли некоторые из запрошенных им документов, подтверждает, что с его клиентом плохо обращались его коллеги по группе.



«Наконец-то кто-то, где-то сказал этим парням, что они больше не могут издеваться над Mick'ом. Мы сейчас находимся в центре огромного арбитражного разбирательства, которое в конечном итоге решит, должен ли в итоге Mick отдать свои акции или нет, правильно ли они все сделали или нет. Конечно, мы утверждаем, что они поступили неправильно. Но они считают, что они выше правил. Именно в этом и заключается суть этого иска.



Они считают, что стоят выше правил, а судья говорит: "Нет, это не так. И, возможно, вы уже предоставили все документы, так что мне больше нечего делать, но вы за это заплатите. Я считаю, что это очень большая победа для Mick'a. Если они хотят заявить о своей победе, это прекрасно. Но кто-то наконец-то сказал и ему: "Нет, ты не сумасшедший. Эти парни издеваются над тобой. И мы не позволим этому так и оставаться"».







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