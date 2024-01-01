Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 40
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 22
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
*ACCEPT нашли «мага струн» 18
*Новое видео ANDRY 17
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
*KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH: «Люди, у которых... 13
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 40
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 22
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



19 янв 2024 : 		 Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж

12 янв 2024 : 		 JOHN 5: «NIKKI SIXX пишет замечательную музыку!»

20 дек 2023 : 		 TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE

19 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»

14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году

10 ноя 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

3 ноя 2023 : 		 Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»

2 ноя 2023 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES

31 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»

29 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж



zoom
Адвокат Mick'a Mars'а в интервью Rolling Stone сообщил, что дело против MÖTLEY CRÜE будет рассмотрено в частном арбитраже в этом году. По словам адвоката, принятое во вторник (16 января) решение судьи о том, что MÖTLEY CRÜE слишком долго не предоставляли некоторые из запрошенных им документов, подтверждает, что с его клиентом плохо обращались его коллеги по группе.

«Наконец-то кто-то, где-то сказал этим парням, что они больше не могут издеваться над Mick'ом. Мы сейчас находимся в центре огромного арбитражного разбирательства, которое в конечном итоге решит, должен ли в итоге Mick отдать свои акции или нет, правильно ли они все сделали или нет. Конечно, мы утверждаем, что они поступили неправильно. Но они считают, что они выше правил. Именно в этом и заключается суть этого иска.

Они считают, что стоят выше правил, а судья говорит: "Нет, это не так. И, возможно, вы уже предоставили все документы, так что мне больше нечего делать, но вы за это заплатите. Я считаю, что это очень большая победа для Mick'a. Если они хотят заявить о своей победе, это прекрасно. Но кто-то наконец-то сказал и ему: "Нет, ты не сумасшедший. Эти парни издеваются над тобой. И мы не позволим этому так и оставаться"».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 288

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом