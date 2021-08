сегодня



Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью



MÖTLEY CRÜE третьего сентября выпустят обновленный вариант альбома "Dr. Feelgood":



01. T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)



02. Dr. Feelgood



03. Slice of Your Pie



04. Rattlesnake Shake



05. Kickstart My Heart



06. Without You



07. Same Ol' Situation (S.O.S.)



08. Sticky Sweet



09. She Goes Down



10. Don't Go Away Mad (Just Go Away)



11. Time for Change













+1 -1



( 3 ) просмотров: 802