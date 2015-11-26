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Mötley Crüe

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1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"
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Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью



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MÖTLEY CRÜE третьего сентября выпустят обновленный вариант альбома "Dr. Feelgood":

01. T.N.T. (Terror 'N Tinseltown)

02. Dr. Feelgood

03. Slice of Your Pie

04. Rattlesnake Shake

05. Kickstart My Heart

06. Without You

07. Same Ol' Situation (S.O.S.)

08. Sticky Sweet

09. She Goes Down

10. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

11. Time for Change

MГ–TLEY CRГњE: Digital Remaster Of





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

YNWA


1 авг 2021, 16:46		Что на нём обновлять и зачем? Там звук Боб Рок накрутил - вообще жир!

Family Ghost


1 авг 2021, 17:46		Просто ремастер, судя по инглш-версии новости

RomV


1 авг 2021, 20:02		Как это "что обновлять"? Вот именно это и обновлять. Порезать динамический диапазон, добавить искажений, сделать громче. Всё как обычно, по лекалам современных ремастеров.
А то слишком хорошее качество записи было :D


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