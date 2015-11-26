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Mötley Crüe

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Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE



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BOB DAISLEY (OZZY OSBOURNE, RAINBOW, URIAH HEEP, Gary Moore) в рамках недавнего интервью вспомнил о том, как сохранил в составе MÖTLEY CRÜE Mick'a Mars'a:

«В тот вечер (в 1984 году) после шоу Mick пошёл в наш автобус [Osbourne'а], чтобы побыть с Ozzy [и остальными членами его группы], а я пошёл в их автобус [CRÜE], так что я был единственным из нашей группы, кто там оказался. И у них была встреча. Они планировали избавиться от Mick'а и взять другого гитариста. И они спросили моего мнения. И я сказал: "Ну, если вы хотите знать моё мнение, то я бы сказал, что не надо пытаться исправить то, что не сломано. Я видел это раньше, с Ли Керслейком на "BLIZZARD OF OZZ". У вас хорошая химия, у вас есть работоспособная команда. Mick Mars — часть этого. Не про$$$те его. Это моё мнение. Просто не делайте этого". И я думаю, что спас шею Mick'а в тот вечер, потому что они всерьёз задумывались о том, чтобы найти кого-то ещё.

Mick был хорош для группы — он был частью звучания, частью реализации того, что они делали. Это было бы похоже на попытку заменить в BEATLES Ringo Джоном Бонэмом или Джинджером Бейкером, или кем-то очень, очень выдающимся в техническом плане. Но это бы просто не сработало. Поэтому я сказал: "Оставьте всё как есть. Ничего не сломано. Перестаньте пытаться что-то починить". Так что они оставили всё как есть, и всё получилось.

Mick, по-моему, был на несколько лет старше их. И вы бы не назвали этого гитариста виртуозом, героем гитары, но он отлично подходил для этой группы».

How BOB DAISLEY Saved MICK MARS From Getting Fired By MГ–TLEY CRГњE





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