4 июн 2023



Видео с выступления MÖTLEY CRÜE



Видео с выступления MÖTLEY CRÜE, состоявшегося второго июня на Letiště Letňany Prague, Czech Republic, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:01. Wild Side

02. Shout At The Devil

03. Too Fast For Love

04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

05. Saints Of Los Angeles

06. Live Wire

07. Looks That Kill

08. The Dirt (Est. 1981) (with Machine Gun Kelly on screen)

09. Guitar Solo

10. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop

11. Home Sweet Home

12. Dr. Feelgood

13. Same Ol' Situation (S.O.S.)

14. Girls, Girls, Girls

15. Primal Scream

16. Kickstart My Heart







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