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Mötley Crüe

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1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER

1 апр 2020 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»

31 мар 2020 : 		 TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»

26 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»

19 мар 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»

17 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе

3 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»

28 фев 2020 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

3 фев 2020 : 		 На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов

17 янв 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Vince пашет как лошадь!»

11 янв 2020 : 		 TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS добавились к туру MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD

8 янв 2020 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

20 дек 2019 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON: 7 новых дат

19 дек 2019 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Кто-то из ребят занимается с тренером, кто-то — с диетологом»
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в недавней беседе с австралийским Triple M ответил на вопрос, как выход фильма "The Dirt" поспособствовал "The Stadium Tour":

«Я считаю, что это определённо повлияло на продажу "The Stadium Tour", потому что я искренне верю, что выход фильма вдохнул новую жизнь или привлёк новую аудиторию, которая, возможно, и не слышала о нас, или, возможно, слышала о нас, но никогда не была на шоу, или никогда не знала по-настоящему нашей истории. И я точно это знаю, потому что люди писали мне об этом, говорили: "Чувак, я даже не могу поверить, что так было в 80-е. Твою мать! Ничего такого больше нет". Это нечто из серии: "Ну да, всё так и было". И я верю, что целое подрастающее поколение детей думает: "О, я должен это увидеть!". Я к тому, что это было чертовски потрясающее время, что, полагаю, многие подростки просто расстроены тем, что пропустили такие события и не смогли ничего на себе испытать. Так что, может быть, теперь у них есть шанс прийти и попробовать. Кто знает? Я просто строю предположения. Но я точно знаю, что многие подростки говорят: "Чувак, чувак, это настоящее безумие, что вы, ребята, всё ещё живы. Вау!"»

TOMMY LEE Says Success Of








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