Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в недавней беседе с австралийским Triple M ответил на вопрос, как выход фильма "The Dirt" поспособствовал "The Stadium Tour":



«Я считаю, что это определённо повлияло на продажу "The Stadium Tour", потому что я искренне верю, что выход фильма вдохнул новую жизнь или привлёк новую аудиторию, которая, возможно, и не слышала о нас, или, возможно, слышала о нас, но никогда не была на шоу, или никогда не знала по-настоящему нашей истории. И я точно это знаю, потому что люди писали мне об этом, говорили: "Чувак, я даже не могу поверить, что так было в 80-е. Твою мать! Ничего такого больше нет". Это нечто из серии: "Ну да, всё так и было". И я верю, что целое подрастающее поколение детей думает: "О, я должен это увидеть!". Я к тому, что это было чертовски потрясающее время, что, полагаю, многие подростки просто расстроены тем, что пропустили такие события и не смогли ничего на себе испытать. Так что, может быть, теперь у них есть шанс прийти и попробовать. Кто знает? Я просто строю предположения. Но я точно знаю, что многие подростки говорят: "Чувак, чувак, это настоящее безумие, что вы, ребята, всё ещё живы. Вау!"»



















