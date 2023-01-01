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MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист



Nikki Sixx ответил на вопрос поклонников, будут ли какие-то перемены в сет-листе его команды на шести концертах, стартующих шестого августа:



«Для этого тура всё шоу отработано. В следующий раз, когда мы приступим к репетициям в 2024 году для следующего тура, мы сделаем необходимые изменения в сет-листе и видеоконтенте».











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