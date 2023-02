сегодня



Видео с выступления MÖTLEY CRÜE



Видео с выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось 21 февраля в Estadio Banorte, Monterrey, Мексика, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Wild Side

02. Shout At The Devil

03. Too Fast For Love

04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

05. Saints Of Los Angeles

06. Live Wire

07. The Dirt (Est. 1981)

08. Looks That Kill

09. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop

10. Home Sweet Home

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13. Girls, Girls, Girls

14. Primal Scream

15. Kickstart My Heart







