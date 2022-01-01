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Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем



Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE John Corabi, который пришёл в группу в 1992 году, заменив оригинального вокалиста Vince'a Neil'a, опроверг мнение о том, что после ухода из группы он был финансово обеспечен на всю жизнь.



В новом интервью для Logical Logistics он рассказал:



«Многие считают, что раз я был участником MÖTLEY, я стал мультимиллионером. И это было забавно — я заработал деньги, когда только присоединился к MÖTLEY; я получил бонусы, издательские премии, все эти авансы и прочее. Но в то же время я присоединился к MÖTLEY в 1992 году и покинул группу в 97-м, и за эти пять лет у моего сына диагностировали диабет, у моей мамы диагностировали рак. Так что, к счастью или несчастью, я стал заботиться о них финансово. И ещё нужно платить налоги. Я помню, чёрт побери, было два налоговых чека, которые я выписал. Первый был на $139 000, а на следующий год мне пришлось заплатить $219 000 налогов. Вот так. Так что по прошествии пяти лет я жил на эти деньги, но их стало опасно мало. Музыкальная индустрия менялась, многие группы 80-х не продавали пластинки. Так что это было странное время».



Corabi также рассказал о том, как он зарабатывал на жизнь в качестве водителя грузовика через несколько лет после ухода из MÖTLEY CRÜE и во время работы ритм-гитаристом в RATT:



«Причина, по которой я это сделал... Я не был в тяжёлом финансовом положении. RATT взяли отпуск на год. В тот момент, насколько я помню, я платил алименты — 2500 долларов в месяц, но я проходил через второй бракоразводный процесс, и это была такая тягомотина, когда девушка то возвращалась, то исчезала. И я просто нуждался и хотел немного измениться. Я подумал: "Хорошо. Я могу получить лицензию на грузоперевозки за три недели. И я узнаю, как это делается".



Не так давно я рассказывал об этом своему другу. Я сказал: "Знаешь, что странно: я провёл большую часть своей жизни, путешествуя в туровом автобусе, но обычно ты путешествуешь ночью, и в туровом автобусе ты ничего интересного не видишь. И я не мог поверить в то, что бывал в некоторых местах, которые я видел, когда ехал на грузовике, перевозя товары по Соединенным Штатам. Я испытывал удивление". Есть части Соединенных Штатов... Я гастролировал всю свою жизнь, и я открывал то, чего я никогда не видел раньше, пока не начал водить грузовик. И я офигел. Я занимался этим почти год. А потом позвонили из RATT и сказали: "Мы готовимся снова отправиться в турне". Я позвонил своему боссу и сказал: "Я возвращаюсь в турне". И это было забавно. Потому что многие люди не знали, кто я такой, или они ничего не знали о моей истории. Когда я сказал своему боссу: "Я собираюсь снова вернуться к гастролям", он сказал: "О чём ты говоришь?" А я ответил: "Вообще-то я музыкант". И я рассказал ему, кто я такой, отдал ему ключи и сказал: "Спасибо. Я отлично провёл время. Это было потрясающе. Я снова собираюсь в турне". Я занимался этим почти год. Это было круто. Это очистило мою голову, потому что я просто ехал и думал, прикидывал всё в голове. А потом я зарабатывал приличные деньги, у меня была медицинская страховка для меня и моего сына. Это было круто. Я отлично провёл время».







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