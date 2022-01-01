Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 14
*Новое видео SLIPKNOT 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 10
*Видео с текстом от METALLICA 10
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 14
*Новое видео SLIPKNOT 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



28 июл 2022 : 		 Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем

26 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу

8 июл 2022 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра

4 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах

30 июн 2022 : 		 TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE

27 июн 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о туре

20 июн 2022 : 		 TOMMY LEE смог три песни

20 июн 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла

17 июн 2022 : 		 TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE

6 июн 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»

16 май 2022 : 		 Переиздания MÖTLEY CRÜE выйдут летом

12 май 2022 : 		 PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 май 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут репетиции на следующей неделе

2 май 2022 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года

1 май 2022 : 		 JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE

25 апр 2022 : 		 Кофе от MÖTLEY CRÜE

15 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе

8 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a

16 фев 2022 : 		 Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

14 фев 2022 : 		 EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил

27 янв 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого

10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем



zoom
Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE John Corabi, который пришёл в группу в 1992 году, заменив оригинального вокалиста Vince'a Neil'a, опроверг мнение о том, что после ухода из группы он был финансово обеспечен на всю жизнь.

В новом интервью для Logical Logistics он рассказал:

«Многие считают, что раз я был участником MÖTLEY, я стал мультимиллионером. И это было забавно — я заработал деньги, когда только присоединился к MÖTLEY; я получил бонусы, издательские премии, все эти авансы и прочее. Но в то же время я присоединился к MÖTLEY в 1992 году и покинул группу в 97-м, и за эти пять лет у моего сына диагностировали диабет, у моей мамы диагностировали рак. Так что, к счастью или несчастью, я стал заботиться о них финансово. И ещё нужно платить налоги. Я помню, чёрт побери, было два налоговых чека, которые я выписал. Первый был на $139 000, а на следующий год мне пришлось заплатить $219 000 налогов. Вот так. Так что по прошествии пяти лет я жил на эти деньги, но их стало опасно мало. Музыкальная индустрия менялась, многие группы 80-х не продавали пластинки. Так что это было странное время».

Corabi также рассказал о том, как он зарабатывал на жизнь в качестве водителя грузовика через несколько лет после ухода из MÖTLEY CRÜE и во время работы ритм-гитаристом в RATT:

«Причина, по которой я это сделал... Я не был в тяжёлом финансовом положении. RATT взяли отпуск на год. В тот момент, насколько я помню, я платил алименты — 2500 долларов в месяц, но я проходил через второй бракоразводный процесс, и это была такая тягомотина, когда девушка то возвращалась, то исчезала. И я просто нуждался и хотел немного измениться. Я подумал: "Хорошо. Я могу получить лицензию на грузоперевозки за три недели. И я узнаю, как это делается".

Не так давно я рассказывал об этом своему другу. Я сказал: "Знаешь, что странно: я провёл большую часть своей жизни, путешествуя в туровом автобусе, но обычно ты путешествуешь ночью, и в туровом автобусе ты ничего интересного не видишь. И я не мог поверить в то, что бывал в некоторых местах, которые я видел, когда ехал на грузовике, перевозя товары по Соединенным Штатам. Я испытывал удивление". Есть части Соединенных Штатов... Я гастролировал всю свою жизнь, и я открывал то, чего я никогда не видел раньше, пока не начал водить грузовик. И я офигел. Я занимался этим почти год. А потом позвонили из RATT и сказали: "Мы готовимся снова отправиться в турне". Я позвонил своему боссу и сказал: "Я возвращаюсь в турне". И это было забавно. Потому что многие люди не знали, кто я такой, или они ничего не знали о моей истории. Когда я сказал своему боссу: "Я собираюсь снова вернуться к гастролям", он сказал: "О чём ты говоришь?" А я ответил: "Вообще-то я музыкант". И я рассказал ему, кто я такой, отдал ему ключи и сказал: "Спасибо. Я отлично провёл время. Это было потрясающе. Я снова собираюсь в турне". Я занимался этим почти год. Это было круто. Это очистило мою голову, потому что я просто ехал и думал, прикидывал всё в голове. А потом я зарабатывал приличные деньги, у меня была медицинская страховка для меня и моего сына. Это было круто. Я отлично провёл время».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 319

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом