7 дек 2020



Перчинки от MÖTLEY CRÜE



MÖTLEY CRÜE запустили линейку острых соусов, которые доступны по цене в $75.00. В набор входят:



* Shout At The Devil Extra Hot Sauce (Extra Hot Heat Level)



Blends fresh carrots, onions, garlic and a hint of lime juice with the habanero. Naturally hot, vegetable base.



* Live Wire Hot Sauce (Hot Heat Level)



Less hot version of the Shout At The Devil sauce. Blends fresh carrots, onions, garlic and a hint of lime juice with the habanero. Naturally hot, vegetable base.



* Dr. Feelgood Jalapeno Hot Sauce (Spicy Heat Level)



Robust flavor with mild heat, this sauce captures the essence of the jalapeno.



* Primal Scream Scorpion Pepper Hot Sauce (Super Hot Heat Level)



Coupled the Scorpion Pepper with a vegetable base to balance the heat and flavor. Be prepared — this is a HOT one!



* Wild Side Garlic Hot Sauce (Mild Heat Level)



Garlic version of the Shout At The Devil sauce. Blends fresh carrots, onions, garlic and a hint of lime juice with the habanero. Naturally hot, vegetable base.



* Home Sweet Home Mango Pepper Hot Sauce (Mild Heat Level)



Sweet, robust mango flavor in combination with the distinct flavor of habanero. Try this for basting, marinates and salad dressings.













