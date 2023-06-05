Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

9 мар 2023 :
|
NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года
3 мар 2023 :
|
В самолёте MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD
25 фев 2023 :
|
Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
21 фев 2023 :
|
Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
17 фев 2023 :
|
Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»
14 фев 2023 :
|
Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
8 фев 2023 :
|
Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»
4 фев 2023 :
|
Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE
13 дек 2022 :
|
Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»
24 ноя 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет
1 ноя 2022 :
|
Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE
31 окт 2022 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе
28 окт 2022 :
|
JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE
27 окт 2022 :
|
Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE
23 окт 2022 :
|
JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?
23 окт 2022 :
|
Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE
7 окт 2022 :
|
Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE
1 окт 2022 :
|
Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE
23 сен 2022 :
|
Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE
22 сен 2022 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Какой же классный у нас тур!»
22 сен 2022 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE сдал перед Nikki Sixx'ом назад
21 сен 2022 :
|
Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов
14 сен 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год
4 сен 2022 :
|
Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE
31 авг 2022 :
|
TOMMY LEE достал сосиску
25 авг 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE хотят расширить график выступлений
21 авг 2022 :
|
Фанат упал с верхнего яруса на концерте MÖTLEY CRÜE
20 авг 2022 :
|
Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE
8 авг 2022 :
|
Обновленное видео MÖTLEY CRÜE
28 июл 2022 :
|
Бывший фронтмен MÖTLEY CRÜE рассказал, что подрабатывал водителем
26 июл 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу
8 июл 2022 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра
4 июл 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE о концертах
30 июн 2022 :
|
TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE
27 июн 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE о туре
20 июн 2022 :
|
TOMMY LEE смог три песни
20 июн 2022 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла
17 июн 2022 :
|
TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE
6 июн 2022 :
|
Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»
16 май 2022 :
|
Переиздания MÖTLEY CRÜE выйдут летом
12 май 2022 :
|
PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE
4 май 2022 :
|
MÖTLEY CRÜE начнут репетиции на следующей неделе
2 май 2022 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года
1 май 2022 :
|
JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE
25 апр 2022 :
|
Кофе от MÖTLEY CRÜE
15 мар 2022 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе
8 мар 2022 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a
16 фев 2022 :
|
Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE
14 фев 2022 :
|
EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил
27 янв 2022 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого
10 янв 2022 :
|
DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE
14 дек 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»
8 дек 2021 :
|
Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?
2 дек 2021 :
|
MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году
1 дек 2021 :
|
MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150
29 ноя 2021 :
|
Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE
12 ноя 2021 :
|
NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»
2 ноя 2021 :
|
NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»
1 ноя 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»
28 окт 2021 :
|
MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы
22 окт 2021 :
|
Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»
18 окт 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»
8 окт 2021 :
|
Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE
5 окт 2021 :
|
Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE
28 сен 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE продал дом
9 сен 2021 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму
20 авг 2021 :
|
NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали
5 авг 2021 :
|
JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"
1 авг 2021 :
|
Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью
15 июл 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах
28 июн 2021 :
|
Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки
24 июн 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»
22 июн 2021 :
|
Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом
20 май 2021 :
|
Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE
18 май 2021 :
|
Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом
16 май 2021 :
|
Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен
11 май 2021 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой
23 апр 2021 :
|
MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет
13 апр 2021 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»
8 мар 2021 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу
1 мар 2021 :
|
Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki
24 фев 2021 :
|
В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE
23 янв 2021 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»
21 янв 2021 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»
20 янв 2021 :
|
MÖTLEY CRÜE — сорок!
15 янв 2021 :
|
MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных
31 дек 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу
7 дек 2020 :
|
Перчинки от MÖTLEY CRÜE
20 ноя 2020 :
|
TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»
21 окт 2020 :
|
Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»
21 окт 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»
5 окт 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE продает дом
20 сен 2020 :
|
Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE
14 сен 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"
20 авг 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»
17 авг 2020 :
|
Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE
17 авг 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»
12 авг 2020 :
|
Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE
31 июл 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»
28 июл 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»
1 июл 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»
19 июн 2020 :
|
Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON
17 июн 2020 :
|
Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад
13 июн 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад
11 июн 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»
3 июн 2020 :
|
Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021
3 май 2020 :
|
MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре
29 апр 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»
24 апр 2020 :
|
MÖTLEY CRÜE ждут ответа
18 апр 2020 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»
16 апр 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»
7 апр 2020 :
|
Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER
1 апр 2020 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»
31 мар 2020 :
|
TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»
26 мар 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»
19 мар 2020 :
|
MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»
17 мар 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе
3 мар 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»
28 фев 2020 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом
14 фев 2020 :
|
Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE
3 фев 2020 :
|
На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов
17 янв 2020 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Vince пашет как лошадь!»
11 янв 2020 :
|
TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS добавились к туру MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD
8 янв 2020 :
|
Новое видео MÖTLEY CRÜE
20 дек 2019 :
|
MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON: 7 новых дат
19 дек 2019 :
|
Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Кто-то из ребят занимается с тренером, кто-то — с диетологом»
18 дек 2019 :
|
Продажи на тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT ставят рекорды
17 дек 2019 :
|
MÖTLEY CRÜE стали одними из лидеров по запросам в Google
15 дек 2019 :
|
Новое видео MÖTLEY CRÜE
12 дек 2019 :
|
VIVIAN CAMPBELL: «Я знал о возвращении MÖTLEY CRÜE»
6 дек 2019 :
|
DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE, POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS едут в стадионный тур
2 дек 2019 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE выпустит альбом весной
27 ноя 2019 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я просто... шут...»
25 ноя 2019 :
|
Лидер DESTRUCTION негодует...
25 ноя 2019 :
|
Барабанщик STEEL PANTHER спрашивает...
25 ноя 2019 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE приглашал...
25 ноя 2019 :
|
Бывшего барабанщика SKID ROW отвращает...
25 ноя 2019 :
|
Вокалист STEEL PANTHER знал, что...
24 ноя 2019 :
|
Песня MÖTLEY CRÜE в фильме про Губку Боба
18 ноя 2019 :
|
MÖTLEY CRÜE сдали назад
13 ноя 2019 :
|
VINCE NEIL отрицает слухи о реюнионе группы
30 окт 2019 :
|
Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE
8 окт 2019 :
|
Новое видео MÖTLEY CRÜE
19 сен 2019 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Никакого товарищества за кулисами прощального тура не было»
19 сен 2019 :
|
Менеджер MÖTLEY CRÜE получил награду
3 сен 2019 :
|
Тизер переиздания MÖTLEY CRÜE
18 авг 2019 :
|
Фрагмент аудиокниги MÖTLEY CRÜE
5 июл 2019 :
|
VINCE NEIL о взаимоотношениях с коллегами по MÖTLEY CRÜE
19 июн 2019 :
|
Аудиокнига MÖTLEY CRÜE выйдет в конце июня
5 июн 2019 :
|
JOHN CORABI был удивлён, что его упомянули в фильме "The Dirt" о MÖTLEY CRÜE
16 май 2019 :
|
MÖTLEY CRÜE лидируют в голосовании фанатов по выдвижению в Зал славы рок-н-ролла
24 мар 2019 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Тот образ жизни, который выбрал Фредди, его же и убил»
22 мар 2019 :
|
Новые песни MÖTLEY CRÜE
19 мар 2019 :
|
MICK MARS: «Мой сольник будет жёстче MÖTLEY CRÜE»
16 мар 2019 :
|
Кавер-версия хита MADONNA от MÖTLEY CRÜE
11 мар 2019 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE: «То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились»
26 фев 2019 :
|
NIKKI SIXX о возможных концертах MÖTLEY CRÜE
20 фев 2019 :
|
Трейлер фильма о MÖTLEY CRÜE
20 фев 2019 :
|
NIKKI SIXX о сцене KISS: «Наш хладный труп еще не остыл, а тут такое»
19 фев 2019 :
|
Тизер фильма о MÖTLEY CRÜE
8 фев 2019 :
|
MACHINE GUN KELLY в новом треке MÖTLEY CRÜE
9 янв 2019 :
|
Канадский фэн MÖTLEY CRÜE заявил, что песня группы побудила его превысить скорость
3 дек 2018 :
|
Фильм о MÖTLEY CRÜE выйдет весной
26 окт 2018 :
|
VINCE NEIL завершил запись двух песен MÖTLEY CRÜE
14 окт 2018 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрприз
17 сен 2018 :
|
Новые песни MÖTLEY CRÜE попадут в фильм
13 сен 2018 :
|
MÖTLEY CRÜE записывают четыре новые песни
6 сен 2018 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE: «После выхода сольника я потеряю некоторых фанатов»
4 апр 2018 :
|
Новый статуэтки MÖTLEY CRÜE выйдут летом
27 мар 2018 :
|
DAVID COSTABILE сыграет менеджера MÖTLEY CRÜE
7 мар 2018 :
|
REBEKAH GRAF сыграет в фильме о MÖTLEY CRÜE
2 мар 2018 :
|
Tony Cavalero подтвердил, что сыграет OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE
20 фев 2018 :
|
Фигурки MÖTLEY CRÜE выйдут весной
15 фев 2018 :
|
TONY CAVALERO может сыграть OZZY OSBOURNE в фильме о MÖTLEY CRÜE
23 янв 2018 :
|
Список актеров, которые сыграют музыкантов MÖTLEY CRÜE
10 сен 2017 :
|
Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE
26 авг 2017 :
|
Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE
14 авг 2017 :
|
NIKKI SIXX о переиздании MÖTLEY CRÜE
5 авг 2017 :
|
Трейлер к новому релизу MÖTLEY CRÜE
1 авг 2017 :
|
NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE прекратили существование
5 июн 2017 :
|
Юбилейное переиздание альбома MÖTLEY CRÜE ожидается в августе
16 май 2017 :
|
Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом
8 фев 2017 :
|
VINCE NEIL о том, почему продолжает исполнять песни MÖTLEY CRÜE
8 ноя 2016 :
|
Группа разогрева подала иск на MÖTLEY CRÜE
25 окт 2016 :
|
JOHN CORABI верит, что MÖTLEY CRÜE будут приняты в Зал славы
28 сен 2016 :
|
Бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет осенью
7 сен 2016 :
|
Фотографы подали в суд на MÖTLEY CRÜE
16 авг 2016 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Я был единственным, кто испытывал эмоции на финальном шоу группы»
15 авг 2016 :
|
Звезды NFL поют MÖTLEY CRÜE
29 июл 2016 :
|
Секс-игрушки от MÖTLEY CRÜE
9 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD MÖTLEY CRÜE
27 июн 2016 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE исполнил хиты LED ZEPPELIN и JIMI HENDRIX
5 июн 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE призвал "обратить внимание на красоту" в грядушем фильме группы
4 июн 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE о коллегах по группе: «Мы не враги, но и не друзья»
2 июн 2016 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «В какой-то момент группа просто перестала создавать новое»
1 июн 2016 :
|
Художественный фильм о карьере MÖTLEY CRÜE может выйти осенью
27 май 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE о своих распрях с участниками KISS: «Мы выглядим как кучка воюющих старых кошёлок»
25 май 2016 :
|
NIKKI SIXX расфолловил TOMMY LEE в Твиттере на следующий же день после последнего концерта MÖTLEY CRÜE
17 май 2016 :
|
NIKKI SIXX — PAUL'у STANLEY: «Тебе уже не спасти своего товарища!»
16 май 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «GENE SIMMONS — переоценённый везунчик, одевающийся как клоун»
13 май 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE считает, что GENE SIMMONS должен уйти со сцены
12 май 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE перестал уважать GENE SIMMONS'a
11 май 2016 :
|
Трейлер концертного фильма MÖTLEY CRÜE
11 май 2016 :
|
Концерт MÖTLEY CRÜE покажут на большом экране
29 апр 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE угрожает донимать поклонников ещё "долгое, долгое время"
28 апр 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE об Axl/DC
25 апр 2016 :
|
JOHN CORABI ответил басисту MÖTLEY CRÜE
25 апр 2016 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE об альбоме 1994 года
19 апр 2016 :
|
Новые кадры пьяного загула вокалиста MÖTLEY CRÜE
13 апр 2016 :
|
Драка вокалиста MÖTLEY CRÜE с женщиной была зафиксирована камерой
12 апр 2016 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE отрицает обвинения
9 апр 2016 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE подрался с женщиной
21 мар 2016 :
|
Редкое концертное видео MÖTLEY CRÜE
14 фев 2016 :
|
Гитарист MÖTLEY CRÜE сотрудничает с бывшим вокалистом MÖTLEY CRÜE
22 янв 2016 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE о финальном выступлении группы
16 янв 2016 :
|
На последних концертах MÖTLEY CRÜE было 37 000 зрителей
6 янв 2016 :
|
Тизер концертного фильма MÖTLEY CRÜE
2 янв 2016 :
|
MÖTLEY CRÜE планируют выпуск последнего концерта
2 янв 2016 :
|
Музыканты SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, JUDAS PRIEST, DISTURBED попрощались с MÖTLEY CRÜE
2 янв 2016 :
|
Барабанщик MÖTLEY CRÜE застрял в ходе сольного номера на последнем концерте
25 дек 2015 :
|
За кулисами прощального тура MÖTLEY CRÜE
23 дек 2015 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE: «KISS устраивали пять прощальных туров и четыре реюниона, и я не хочу, чтобы с нами было то же самое»
18 дек 2015 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE: «Я анти-рок-звезда!»
16 дек 2015 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Новые рок-группы больше не устраивают грандиозные шоу»
11 дек 2015 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE о событиях в Париже
2 ноя 2015 :
|
Басист MÖTLEY CRÜE не видит смысла писать новую музыку с группой
22 окт 2015 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Да я сделал всё, что хотел»
20 окт 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE пропустил еще одно шоу
19 окт 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE пропустил еще одно шоу
17 окт 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE пропускает концерты из-за травмы руки
15 окт 2015 :
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TOMMY LEE пропустит шоу MÖTLEY CRÜE
1 окт 2015 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE о трениях с METALLICA
21 сен 2015 :
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Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE
24 авг 2015 :
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NIKKI SIXX не будет исполнять песни MÖTLEY CRÜE
16 авг 2015 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE уверяет, что группа не распадётся
14 авг 2015 :
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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
26 июн 2015 :
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Басист MÖTLEY CRÜE поддерживает решение Apple
24 июн 2015 :
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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
15 май 2015 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE о возможных выступлениях после окончания тура
10 май 2015 :
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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
6 май 2015 :
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NIKKI SIXX: «После последнего концерта MÖTLEY CRÜE я не буду играть их песен»
21 апр 2015 :
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Отыграть последнее шоу в Whisky романтично, но не айс»
6 фев 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: "Заниматься сольным проектом и писать другие альбомы было глупо"
5 фев 2015 :
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Фронтмен MÖTLEY CRÜE дал совет молодым группам
30 янв 2015 :
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ALICE COOPER не прочь укокошить MÖTLEY CRÜE
25 янв 2015 :
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Гитарист MÖTLEY CRÜE о творческих планах
24 янв 2015 :
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MÖTLEY CRÜE в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
22 янв 2015 :
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Басист MÖTLEY CRÜE не уважает JUSTIN'a BIEBER'a
20 янв 2015 :
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MÖTLEY CRÜE прощаются со зрителями
16 янв 2015 :
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Экранизация автобиографии MÖTLEY CRÜE запущена в производство
13 янв 2015 :
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Басист MÖTLEY CRÜE посетил выступление сыновей
9 янв 2015 :
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Басист MÖTLEY CRÜE отказался бы от места в Зале славы рок-н-ролла
3 ноя 2014 :
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MÖTLEY CRÜE выступили на 'Dodge Rocks Gas Monkey'
24 окт 2014 :
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NIKKI SIXX: «Новая кровь в роке на подходе»
25 сен 2014 :
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Профессиональное видео с выступления MÖTLEY CRÜE
5 сен 2014 :
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Басист Басист MÖTLEY CRÜE перенёс операцию
1 сен 2014 :
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Профессиональное видео соло барабанщика MÖTLEY CRÜE
20 авг 2014 :
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DARIUS RUCKER гордится своей версией песни MÖTLEY CRÜE
12 июл 2014 :
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Видео барабанного соло Tommy Lee
8 июл 2014 :
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Фрагмент новой песни MÖTLEY CRÜE
7 июл 2014 :
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MÖTLEY CRÜE исполнили новую песню
4 июл 2014 :
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MÖTLEY CRÜE открыли тур
2 июл 2014 :
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Видео на одну из кантри-версий песни MÖTLEY CRÜE
11 июн 2014 :
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Выход кантри-трибьюта MÖTLEY CRÜE отложен
16 май 2014 :
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TOMMY LEE о новой песне MÖTLEY CRÜE
14 май 2014 :
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Кантри-трибьют MÖTLEY CRÜE выйдет в июле
8 май 2014 :
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По словам басиста MÖTLEY CRÜE, группа отказалась играть на более чем десяти фестивалях из-за GODSMACK
29 апр 2014 :
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Название новой песни MÖTLEY CRÜE
25 фев 2014 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE обручился с SOFIA TOUFA
14 фев 2014 :
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NIKKI SIXX объяснил, почему нового альбома MÖTLEY CRÜE может и не быть
12 фев 2014 :
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MICK MARS считает, что MÖTLEY CRÜE вряд ли выпустят ещё одну запись
10 фев 2014 :
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NIKKI SIXX: «MÖTLEY CRÜE лучше остановиться сейчас»
5 фев 2014 :
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NIKKI SIXX сказал, что MÖTLEY CRÜE выпустят ещё несколько песен
29 янв 2014 :
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MÖTLEY CRÜE объявили о последнем туре
18 янв 2014 :
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ALICE COOPER поедет в финальный тур MÖTLEY CRÜE?
10 янв 2014 :
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MÖTLEY CRÜE: 'RIP: All Bad Things Must Come To An End'
5 янв 2014 :
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Женский трибьют MÖTLEY CRÜE выступил в Нью-Йорке
20 ноя 2013 :
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VINCE NEIL: «У MÖTLEY CRÜE действительно будет только один прощальный тур»
5 ноя 2013 :
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MÖTLEY CRÜE нашли режиссера для фильма
29 окт 2013 :
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MICK MARS в очередной раз отрицает, что его здоровье — проблема для тура MÖTLEY CRÜE
11 окт 2013 :
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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
27 сен 2013 :
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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
22 сен 2013 :
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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
17 сен 2013 :
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Sebastian Bach нашёл интервью 1994 года
14 сен 2013 :
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Sebastian Bach продолжил публичную полемику с Nikki Sixx'ом
13 сен 2013 :
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Nikki Sixx опроверг заявление Sebastian'a Bach'a о том, что тот был принят в MÖTLEY CRÜE в 90-х
8 сен 2013 :
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Басист MÖTLEY CRÜE призывает поклонников покупать альбомы, а не синглы
27 авг 2013 :
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MICK MARS отрицает, что его здоровье не позволяет MÖTLEY CRÜE ездить в туры
8 май 2013 :
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MÖTLEY CRÜE появятся на аллее славы Mohegan Sun
6 май 2013 :
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Гитарист MÖTLEY CRÜE "в порядке" после происшествия в Канаде
19 апр 2013 :
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VINCE NEIL подтвердил сообщения о грядущем распаде MÖTLEY CRÜE
16 апр 2013 :
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NIKKI SIXX об уходе MÖTLEY CRÜE на покой
2 апр 2013 :
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MÖTLEY CRÜE возвращаются в Лас-Вегас
11 мар 2013 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE попал в больницу
11 мар 2013 :
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Я плачу, когда думаю о прощальном туре»
7 фев 2013 :
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Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре
6 фев 2013 :
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VINCE NEIL: 'Никакого нового альбома' от MÖTLEY CRÜE
24 дек 2012 :
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Басист MÖTLEY CRÜE: "25 лет назад у меня случились две передозировки, навсегда изменившие мою жизнь"
19 дек 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE: "Меня поняли неверно"
16 дек 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE о стрельбе в американской школе
8 дек 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE учится летать
7 дек 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE пытался избить фаната
25 ноя 2012 :
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Басист MÖTLEY CRÜE о новом материале
16 сен 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE выступил со сломанной ногой
14 сен 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE сломал ногу на концерте в Огайо
6 сен 2012 :
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Туровый грузовик MÖTLEY CRÜE и KISS попал в ДТП; шоу в Детройте отложено
30 авг 2012 :
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MÖTLEY CRÜE не подтверждают информацию о новом альбоме
17 авг 2012 :
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Барабанщику MÖTLEY CRÜE угрожают иском
24 июл 2012 :
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Гитарист MÖTLEY CRÜE: "Я буду жечь, пока не упаду"
23 июл 2012 :
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MÖTLEY CRÜE исполнили новый трек
17 июл 2012 :
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Новая песня MÖTLEY CRÜE
13 июл 2012 :
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Семпл нового сингла MÖTLEY CRÜE
12 июл 2012 :
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Обложка нового сингла MÖTLEY CRÜE
5 июл 2012 :
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MÖTLEY CRÜE выпустят новый сингл
20 июн 2012 :
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Видеосъёмка выступления MÖTLEY CRÜE на HELLFEST
11 июн 2012 :
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MÖTLEY CRÜE: Видео с выступления на Sweden Rock
24 май 2012 :
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Басист MÖTLEY CRÜE сделает первый бросок на игре Los Angeles Dodgers против Houston Astros Game
4 май 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE: «Теперь я верю в этот паранормальный феномен»
23 апр 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE в финале "Ghost Adventures"
6 мар 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE откроет ночной клуб в Вегасе
26 фев 2012 :
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MÖTLEY CRÜE записывают новый трек
20 фев 2012 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE отпраздновал день рождения в Лас-Вегасе
17 фев 2012 :
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Tommy Lee (MOTLEY CRUE): «Я всё ещё люблю стучать по барабанам»
13 фев 2012 :
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Репортаж с концерта MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе
5 фев 2012 :
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MÖTLEY CRÜE отыграли первое выступление в Лас-Вегасе
27 дек 2011 :
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JOHN CORABI: "Я не вернусь в MÖTLEY CRÜE, даже если попросят"
25 дек 2011 :
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Украдены коллекционные вещи MÖTLEY CRÜE
22 дек 2011 :
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Vince Neil заявил, что всерьёз задумался об уходе из MOTLEY CRUE
8 дек 2011 :
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Колыбельные версии песен MÖTLEY CRÜE
1 ноя 2011 :
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Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет в ноябре
13 окт 2011 :
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1 500 фальшивых билетов на несуществующий концерт MÖTLEY CRÜE
18 сен 2011 :
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Гитарист MÖTLEY CRÜE сыграет на соло-альбоме JAMES'a DURBIN'a
3 сен 2011 :
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MÖTLEY CRÜE: новое видео 'Kickstart My Heart'
19 авг 2011 :
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Юбилейный бокс-сет дебюта MÖTLEY CRÜE
29 июн 2011 :
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VINCE NEIL получит награду “Lifetime Achievement In Rock 'N' Roll”
29 июн 2011 :
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Вокалист MÖTLEY CRÜE: "Я хочу, чтобы фэны за билет в 10 долларов получили стодолларовое шоу"
16 июн 2011 :
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CEE LO GREEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE
15 июн 2011 :
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«360 градусов с TOMMY LEE» изнутри
9 июн 2011 :
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360 градусов с Tommy Lee
16 май 2011 :
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MÖTLEY CRÜE в Чили
19 апр 2011 :
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MÖTLEY CRÜE открыли голосование по сет-листу
8 мар 2011 :
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MÖTLEY CRÜE получат "Elmer Valentine Award"
25 окт 2010 :
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Редкий концертный трек MÖTLEY CRÜE
17 май 2010 :
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Басист MÖTLEY CRÜE о смерти DIO
31 мар 2010 :
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Гитарист MÖTLEY CRÜE записывает сольный альбом
25 янв 2010 :
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Nikki Sixx расстался с Kat Von D
19 ноя 2009 :
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Новый сборник MÖTLEY CRÜE доступен для прослушивания
17 ноя 2009 :
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Сольный альбом вокалиста MÖTLEY CRÜE выйдет в марте
9 ноя 2009 :
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Бывшая модель журнала Playboy снимется в новом клипе MÖTLEY CRÜE
21 окт 2009 :
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Сборник лучших песен MÖTLEY CRÜE будет доступен с DVD
11 окт 2009 :
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Новый сборник MÖTLEY CRÜE
22 авг 2009 :
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Делюкс-версия альбома "Dr. Feelgood" от MÖTLEY CRÜE
26 июл 2009 :
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Vince Neil упал на сцене
26 фев 2009 :
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Новое видео MÖTLEY CRÜE
20 фев 2009 :
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Басист MÖTLEY CRÜE об инциденте с бутылкой
15 фев 2009 :
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MÖTLEY CRÜE запишут три альбома
11 фев 2009 :
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Басист MÖTLEY CRÜE прокомментировал неудачу с Grammy
2 янв 2009 :
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MÖTLEY CRÜE продают сервер
5 сен 2008 :
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Переиздание бэк-каталога MÖTLEY CRÜE
10 июн 2008 :
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Новая композиция MÖTLEY CRÜE в сети
29 май 2008 :
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Японское издание нового альбома MÖTLEY CRÜE будет содержать два бонуса
26 май 2008 :
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Аудиосемплы всех треков нового альбома MÖTLEY CRÜE в сети
19 май 2008 :
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Гитарист MÖTLEY CRÜE принял участие в записи нового альбома DILANA ROBICHAUX
14 май 2008 :
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MÖTLEY CRÜE возвращаются в студию
30 апр 2008 :
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Обнародован неофициальный трек-лист нового альбома MÖTLEY CRÜE
17 апр 2008 :
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Новое видео от MÖTLEY CRÜE
20 мар 2008 :
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Новости от MÖTLEY CRÜE
7 июн 2007 :
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MÖTLEY CRÜE все таки сыграют в Хельсинки
28 окт 2006 :
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Подробности трибьютного альбома MÖTLEY CRÜE "Millennium"
10 фев 2006 :
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MOTLEY CRUE выпускают двойной концертник 'Carnival Of Sins'
3 янв 2006 :
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MOTLEY CRUE получат звезду на Аллее Славы
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Дурочка из себя строит. При чем пытается хитрить на всякий пожарный, у него спрашивают про фанеру, а он перевирает смысл вопроса как буд-то у него спросили кто за него играет на басу. Он же сам и играет, но только на фанере, заранее записанной. На некоторых видосах явно была игра на басу, когда он не прикасался к струнам. Хотя его сложно винить - кому не пофиг предзаписан бас, или в реальном времени сыгран, всё равно всё под клик, кто вообще в общем миксе на концерте отличит живой бас от такого же баса, но записанного раньше)
да, сразу подумал про это и обратил внимание, отмазки блядь как у охуевшего продавца на базаре, быдлацкие и нелепые)))) что лишний раз еще раз доказывает - то, что у кого-то дохуя денег, ничего не говорит о его уме или интеллекте.