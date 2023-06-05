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Mötley Crüe

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5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 май 2023 : 		 BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»

24 май 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли европейский тур

15 май 2023 : 		 У MÖTLEY CRÜE есть новые песни

13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

4 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»

4 май 2023 : 		 Drum-cam от MÖTLEY CRÜE

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

27 апр 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5

26 апр 2023 : 		 PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE

22 апр 2023 : 		 Вокалист L.A. GUNS о MÖTLEY CRÜE: «Фанера им только на благо, представьте, как было бы без неё?»

19 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE

19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии

15 апр 2023 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»

12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»

7 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE ответили Mick'y Mars'y

7 апр 2023 : 		 MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера

17 мар 2023 : 		 CARMINE APPICE: «MICK MARS ушёл, потому что MÖTLEY CRÜE играют под фанеру»

13 мар 2023 : 		 RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»



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В рамках недавнего разговора с Metro басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx ответил на вопрос, какие самые смешные или глупые тексты он читал о группе за все годы существования:

«Самое глупое, что я когда-либо читал о себе, было от адвокатов Mick'a Mars'a. Мне просто очень грустно от того, что это произошло... Они заявили, что группа не играет вживую. А кто тогда играет на басу? Это в буквальном смысле один из самых глупых примеров.

Представьте себе, что вы играете в рок-н-ролльной группе 42 года, а какой-то парень в костюме заявляет, что группа якобы играет под фанеру. Самое глупое, что многие СМИ в наши дни не перепроверяют информацию. Они просто пестрят заголовками, и мы называем это кликбейтом. Я всё к тому, что это полнейшая глупость!»






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5 июн 2023
B
BasterBaster
"А кто тогда играет на басу?"
Дурочка из себя строит. При чем пытается хитрить на всякий пожарный, у него спрашивают про фанеру, а он перевирает смысл вопроса как буд-то у него спросили кто за него играет на басу. Он же сам и играет, но только на фанере, заранее записанной. На некоторых видосах явно была игра на басу, когда он не прикасался к струнам. Хотя его сложно винить - кому не пофиг предзаписан бас, или в реальном времени сыгран, всё равно всё под клик, кто вообще в общем миксе на концерте отличит живой бас от такого же баса, но записанного раньше)
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5 июн 2023
WahrandPhain
BasterBaster, "А кто тогда играет на басу?"
да, сразу подумал про это и обратил внимание, отмазки блядь как у охуевшего продавца на базаре, быдлацкие и нелепые)))) что лишний раз еще раз доказывает - то, что у кого-то дохуя денег, ничего не говорит о его уме или интеллекте.

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