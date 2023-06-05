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Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»



В рамках недавнего разговора с Metro басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx ответил на вопрос, какие самые смешные или глупые тексты он читал о группе за все годы существования:



«Самое глупое, что я когда-либо читал о себе, было от адвокатов Mick'a Mars'a. Мне просто очень грустно от того, что это произошло... Они заявили, что группа не играет вживую. А кто тогда играет на басу? Это в буквальном смысле один из самых глупых примеров.



Представьте себе, что вы играете в рок-н-ролльной группе 42 года, а какой-то парень в костюме заявляет, что группа якобы играет под фанеру. Самое глупое, что многие СМИ в наши дни не перепроверяют информацию. Они просто пестрят заголовками, и мы называем это кликбейтом. Я всё к тому, что это полнейшая глупость!»











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