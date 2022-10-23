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JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?



JOHN 5 будет хорошим выбором для MÖTLEY CRÜE, где он может заменить Mick'a Mars'a, — такое мнение выразил Tracii Guns в ответ на слухи, появившиеся в начале этого месяца:



«Я получил кучу сообщений по поводу того слуха, что Mick покинул MÖTLEY, и моего мнения о том, заменит ли его John 5. Во-первых, это слухи, и кто знает? Но если для Mick'а пришло время уйти, то это его дело. John 5, на мой взгляд, отличный выбор, если слухи правдивы».











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