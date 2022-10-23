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*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
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Mötley Crüe

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JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?



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JOHN 5 будет хорошим выбором для MÖTLEY CRÜE, где он может заменить Mick'a Mars'a, — такое мнение выразил Tracii Guns в ответ на слухи, появившиеся в начале этого месяца:

«Я получил кучу сообщений по поводу того слуха, что Mick покинул MÖTLEY, и моего мнения о том, заменит ли его John 5. Во-первых, это слухи, и кто знает? Но если для Mick'а пришло время уйти, то это его дело. John 5, на мой взгляд, отличный выбор, если слухи правдивы».






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23 окт 2022
R
Red One
Если только не в ущерб Робу Зомби и сольникам. А так - в Мотли Хрю любой подойдёт. Гус Гэ озивский без работы сидит, а Шэрон ему в прес-релизах великую карьеру прочила лол
23 окт 2022
o
olly71
Уж не знаю насколько он талантливый этот JOHN 5 но вот уже год наблюдаю за одним пареньком который на АВИТО продаёт по 70!!! руб запечатаные новые муз диски . У него было много разного тяжёлого музья и он продал за год всё ( я кое что то же прикупил ) остались только пять альбомов этого JOHN 5 которые ну никто не хочет брать ни в какую .

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