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MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150



BMG сообщили, что достигли соглашения с MÖTLEY CRÜE о покупке всего каталога группы, что обошлось примерно в 150 миллионов долларов.



Группа: «Мы испытываем потрясающие ощущения от сотрудничества с нашими новыми партнёрами из BMG. Их обширный послужной список успехов в роке сделал их идеальным домом для продолжения сохранения и развития нашего музыкального наследия, гарантируя, что мы всегда будем оставаться на вершине».



Аллен Ковак, менеджер MÖTLEY CRÜE, добавил: «Мы проработали бок о бок с BMG более десяти лет, и отношения, которые мы установили, и успех, которого мы достигли за эти годы, сделали этот переход очень лёгким, чтобы доверить наш сокровенный рок-каталог. Работа с BMG в любом качестве, будь то издательство или звукозапись, всегда была прекрасным занятием».



Генеральный директор BMG Хартвиг Мазух отметил: «Это больше, чем просто значительная сделка. Это новая глава для выдающегося каталога. Немногие группы понимают миф и магию рока так, как MÖTLEY CRÜE. На всё более конкурентном рынке приобретения прав артисты должны быть уверены, что покупатель поступит правильно с их работами. Я рад, что MÖTLEY CRÜE решили, что BMG будет лучшим хранителем их музыкальной карьеры».







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