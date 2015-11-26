Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 53
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150



*
zoom
*
* *
BMG сообщили, что достигли соглашения с MÖTLEY CRÜE о покупке всего каталога группы, что обошлось примерно в 150 миллионов долларов.

Группа: «Мы испытываем потрясающие ощущения от сотрудничества с нашими новыми партнёрами из BMG. Их обширный послужной список успехов в роке сделал их идеальным домом для продолжения сохранения и развития нашего музыкального наследия, гарантируя, что мы всегда будем оставаться на вершине».

Аллен Ковак, менеджер MÖTLEY CRÜE, добавил: «Мы проработали бок о бок с BMG более десяти лет, и отношения, которые мы установили, и успех, которого мы достигли за эти годы, сделали этот переход очень лёгким, чтобы доверить наш сокровенный рок-каталог. Работа с BMG в любом качестве, будь то издательство или звукозапись, всегда была прекрасным занятием».

Генеральный директор BMG Хартвиг Мазух отметил: «Это больше, чем просто значительная сделка. Это новая глава для выдающегося каталога. Немногие группы понимают миф и магию рока так, как MÖTLEY CRÜE. На всё более конкурентном рынке приобретения прав артисты должны быть уверены, что покупатель поступит правильно с их работами. Я рад, что MÖTLEY CRÜE решили, что BMG будет лучшим хранителем их музыкальной карьеры».

MГ–TLEY CRГњE Sells Catalog To BMG



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 153

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом