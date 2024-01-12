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JOHN 5: «NIKKI SIXX пишет замечательную музыку!»



В интервью Illinois Entertainer John 5 подтвердил, что группа продолжает работать над новым материалом:



«Мы записали несколько песен с [давним продюсером MÖTLEY CRÜE] Bob'ом Rock'ом. Буквально на днях мне позвонил Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE], он сыграл на гитаре по телефону, сыграл рифф, напел мелодию, и она звучала так, будто это могло быть что-то с дебютного альбома MÖTLEY CRÜE "Too Fast For Love". Для него просто естественно писать такие песни, которые нравятся мне и многим другим людям. Я думаю, мы всегда будем создавать новую музыку, потому что этот парень пишет потрясающие тексты и отличную музыку. Когда мы все собираемся вместе, это просто волшебно!»







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