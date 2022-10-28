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JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE



MÖTLEY CRÜE официально объявили, что новым участником группы стал JOHN 5.



«Хотя перемены никогда не бывают простыми, мы принимаем решение Миха уйти из группы из-за проблем со здоровьем. Мы наблюдали за тем, как в течение десятилетий он справлялся со своей болезнью, и он всегда проявлял максимум мужества и изящества.



Сказать "хватит" — это высший акт мужества". Звучание Mick'а помогло создать MÖTLEY CRÜE с той минуты, как он подключил свою гитару на нашей первой совместной репетиции. Остальное, как говорится, уже история. Мы будем продолжать чтить его музыкальное наследие.



Мы выполним желание Mick'а и продолжим мировое турне, как и планировали в 2023 году. Несомненно, для того, чтобы заменить его, потребуется выдающийся музыкант, поэтому мы благодарны нашему хорошему другу John 5 за то, что он согласился присоединиться к нам и двигаться дальше. Мы увидимся со всеми вами, Crüeheads, на гастролях!».



John 5: «Для меня большая честь быть продолжателем наследия Mick'а и я с нетерпением жду возможности исполнить эти песни».

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