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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 26
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 15
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Mötley Crüe

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JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE



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MÖTLEY CRÜE официально объявили, что новым участником группы стал JOHN 5.

«Хотя перемены никогда не бывают простыми, мы принимаем решение Миха уйти из группы из-за проблем со здоровьем. Мы наблюдали за тем, как в течение десятилетий он справлялся со своей болезнью, и он всегда проявлял максимум мужества и изящества.

Сказать "хватит" — это высший акт мужества". Звучание Mick'а помогло создать MÖTLEY CRÜE с той минуты, как он подключил свою гитару на нашей первой совместной репетиции. Остальное, как говорится, уже история. Мы будем продолжать чтить его музыкальное наследие.

Мы выполним желание Mick'а и продолжим мировое турне, как и планировали в 2023 году. Несомненно, для того, чтобы заменить его, потребуется выдающийся музыкант, поэтому мы благодарны нашему хорошему другу John 5 за то, что он согласился присоединиться к нам и двигаться дальше. Мы увидимся со всеми вами, Crüeheads, на гастролях!».

John 5: «Для меня большая честь быть продолжателем наследия Mick'а и я с нетерпением жду возможности исполнить эти песни».




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28 окт 2022
Svarg_1349
Херь какая-то. Нет бы уйти красиво в полностью оригинальном составе, но нет, цирк должен работать, а клоуны прыгать. Если кого и стоило менять в этом шапито, то это Винса.
28 окт 2022
E
Evil3062
шов маст го он.... увы и ах ,пока не перестанут приносить прибыль, их никто не закопает.

просмотров: 253

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